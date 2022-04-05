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47 минут назад

Актрисы, которые отвергли ухаживания известных ловеласов

New Magazine

Они не позволили экранным чувствам перерасти в чувства настоящие.

Актрисы, которые отвергли ухаживания известных ловеласов
Фото: New MagazineNew Magazine

Ирина Антоненко

В сериале “Магомаев” Ирина Антоненко и Милош Бикович сыграли супружескую пару. По словам актрисы, совместная работа их сблизила, молодые люди начали симпатизировать друг другу. Говорят, сербский актер настойчиво ухаживал за Ириной, но отношения так и остались на уровне рабочих. Ирина не поверила.

Елена Подкаминская

В сериале “Кухня” Елене и Марку Богатыреву пришлось играть влюбленную пару. Поговаривают, Богатырев не прочь был перенести экранные чувства в реальность. Но Подкаминская пресекла все ухаживания партнера. Она была замужем на тот момент. Однако, после окончания съемок, брак актрисы все-таки распался.

Ольга Павловец

За актрисой в свое время приударил самый известный ловелас российского кинематографа – Александр Домогаров. Все уже практически считали Ольгу очередной невестой актера. Думали, не устоит. Они познакомились на съемке и позже стали даже вместе появляться на публике. Но ничем серьезным это не закончилось. Поговаривают, актриса дала Домогарову отворот-поворот. Ее напугала излишняя настойчивость Домогарова.

Татьяна Арнтгольц

Во время съёмок картины «Чудеса в решете» за ней начал ухаживать Алексей Панин. Татьяна избегала ухаживания, он ей откровенно не нравился. Панин даже хотел сделать Татьяне предложение, но девушка дала ему понять: рассчитывать на взаимность ему не стоит.

Ольга Ломоносова

Актер Александр Самойленко очень настойчиво проявлял знаки внимания звезде сериала “Не родись красивой” и даже несколько раз делал предложение руки и сердца. Ольга Ломоносова не восприняла всерьез и ответила отказом.

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