Джим Керри назвал причину ухода из кинематографа

Актер Джим Керри рассказал, почему решил завершить свою карьеру. Причину ухода из кинематографа он назвал в интервью порталу Comicbook.
По словам знаменитости, он хочет избежать подражания самому себе во время съемок. Актер боится потерять вдохновение, что может произойти из-за возвращения к его прежним ролям.
Джиму Керри в январе этого года исполнилось 60 лет. Об уходе из кино актер заявил 1 апреля в интервью Access Hollywood‘s.
Он известен по ролям в фильмах «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и «Гринч - похититель Рождества».