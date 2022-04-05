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1 час назад

Джим Керри назвал причину ухода из кинематографа

Мира Маркина

Актер Джим Керри рассказал, почему решил завершить свою карьеру. Причину ухода из кинематографа он назвал в интервью порталу Comicbook.

По словам знаменитости, он хочет избежать подражания самому себе во время съемок. Актер боится потерять вдохновение, что может произойти из-за возвращения к его прежним ролям.

Джиму Керри в январе этого года исполнилось 60 лет. Об уходе из кино актер заявил 1 апреля в интервью Access Hollywood‘s.

Он известен по ролям в фильмах «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Вечное сияние чистого разума» и «Гринч - похититель Рождества».

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