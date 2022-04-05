Джим Керри назвал причину ухода из кинематографа

Актер Джим Керри рассказал, почему решил завершить свою карьеру. Причину ухода из кинематографа он назвал в интервью порталу Comicbook.

По словам знаменитости, он хочет избежать подражания самому себе во время съемок. Актер боится потерять вдохновение, что может произойти из-за возвращения к его прежним ролям.