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2 часа назад

"Я есть Грут": сколько Вин Дизель получил за озвучку Грута

Мария Иглина

Всего три слова, "Я есть Грут", принесли американскому актеру Вину Дизелю баснословные деньги. "Рамблер" расскажет, какую сумму заработал актер за озвучку древа в фильмах "Стражи Галактики".

"Я есть Грут": сколько Вин Дизель получил за озвучку Грута
Фото: Кадр из фильма "Стражи Галактики"Кадр из фильма "Стражи Галактики"

В 2014 году с Вином Дизелем вышел всего один фильм — "Стражи Галактики". За тот год актер заработал порядка 23 миллионов долларов. И, как предполагают аналитики, за роль Грута Дизель получил минимум 10 миллионов долларов. И многие зрители удивляются такой сумме при том, что актер произносит в фильме одну и ту же фразу из стрех слов. На деле Вин Дизель для этой роли действительно постарался.

"Можно вообразить, что весь мой сценарий состоял из одной единственной фразы. На самом же деле у меня был 50-страничный файл, в котором было подписано "Я есть Грут" напротив каждой реплики, которую мой герой пытался сказать"

— рассказал Вин Дизель в одном из своих многочисленных интервью.

В первую очередь, актер озвучил своего героя на 15 языках, в том числе на русском, украинском и даже казахском. Но, по словам Дизеля, сложность в этой работе заключалась вовсе не в том, чтобы выучить эту фразу на нескольких языках, а в том, чтобы в каждом случае передать нужную интонацию. Ведь зрители должны были догадываться, что именно хотел сказать персонаж.

Актеры,Стражи Галактики,Вин Дизель,
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