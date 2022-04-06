"Я есть Грут": сколько Вин Дизель получил за озвучку Грута

Всего три слова, "Я есть Грут", принесли американскому актеру Вину Дизелю баснословные деньги. "Рамблер" расскажет, какую сумму заработал актер за озвучку древа в фильмах "Стражи Галактики".

Фото: Кадр из фильма "Стражи Галактики" Кадр из фильма "Стражи Галактики"

В 2014 году с Вином Дизелем вышел всего один фильм — "Стражи Галактики". За тот год актер заработал порядка 23 миллионов долларов. И, как предполагают аналитики, за роль Грута Дизель получил минимум 10 миллионов долларов. И многие зрители удивляются такой сумме при том, что актер произносит в фильме одну и ту же фразу из стрех слов. На деле Вин Дизель для этой роли действительно постарался.

"Можно вообразить, что весь мой сценарий состоял из одной единственной фразы. На самом же деле у меня был 50-страничный файл, в котором было подписано "Я есть Грут" напротив каждой реплики, которую мой герой пытался сказать"

— рассказал Вин Дизель в одном из своих многочисленных интервью.