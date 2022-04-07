Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
3 часа назад

Умерла актриса из «Клана Сопрано»

Мира Маркина

Американская актриса кино и театра Рэй Аллен, сыгравшая Квинтину Бландетто в «Клане Сопрано», скончалась в возрасте 95 лет, сообщает People. Известно, что звезда умерла во сне 6 апреля.

Умерла актриса из «Клана Сопрано»
Фото: Dr. KNP Show/YouTubeDr. KNP Show/YouTube

Аллен Рэй (Рафаэлла Джулия Тереза Абруццо – таково полное имя) родилась в Нью-Йорке в 1926 году. Будущая звезда училась в Американской академии драматического искусства, а уже в 1947-м состоялся ее дебют на Бродвее.

Аллен исполнила несколько ролей в мюзиклах. За свои достижения артистка трижды была премирована жюри конкурса «Тони» - в 1956, 1965 и 1971 году.

Телезрителям Аллен запомнилась ролью тетушки Квинтины Бландетто в популярном сериале HBO «Клан Сопрано».

Актеры,Клан Сопрано,Рэй Аллен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители