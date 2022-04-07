Умерла актриса из «Клана Сопрано»

Американская актриса кино и театра Рэй Аллен, сыгравшая Квинтину Бландетто в «Клане Сопрано», скончалась в возрасте 95 лет, сообщает People. Известно, что звезда умерла во сне 6 апреля.

Фото: Dr. KNP Show/YouTube Dr. KNP Show/YouTube

Аллен Рэй (Рафаэлла Джулия Тереза Абруццо – таково полное имя) родилась в Нью-Йорке в 1926 году. Будущая звезда училась в Американской академии драматического искусства, а уже в 1947-м состоялся ее дебют на Бродвее.

Аллен исполнила несколько ролей в мюзиклах. За свои достижения артистка трижды была премирована жюри конкурса «Тони» - в 1956, 1965 и 1971 году.