Сергей Карякин потерял способность говорить из-за рака

Актер Сергей Карякин, звезда сериалов "Высший пилотаж" и "В круге первом", рассказал об агрессивной форме рака языке. В социальных сетях Карякин признался, что из-за болезни он потерял способность говорить и работать, а также дышит и ест через трубочку.