Сергей Карякин потерял способность говорить из-за рака

Актер Сергей Карякин, звезда сериалов "Высший пилотаж" и "В круге первом", рассказал об агрессивной форме рака языке. В социальных сетях Карякин признался, что из-за болезни он потерял способность говорить и работать, а также дышит и ест через трубочку.
По словам артиста, врачи диагностировали болезнь слишком поздно, кроме этого, она развивалась стремительно.
"Очень нужна ваша помощь. Я потерял все возможности зарабатывать. Даже частные онлайн-уроки невозможны — я совсем не говорю",
— признался Карякин.
Известно, что актер получал иммунотерапию бесплатно, сейчас его организм истощен, он весит всего 47 кг, жена организовала сбор для врачебной помощи.