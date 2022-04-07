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3 часа назад

Сергей Карякин потерял способность говорить из-за рака

Мария Иглина

Актер Сергей Карякин, звезда сериалов "Высший пилотаж" и "В круге первом", рассказал об агрессивной форме рака языке. В социальных сетях Карякин признался, что из-за болезни он потерял способность говорить и работать, а также дышит и ест через трубочку.

Сергей Карякин потерял способность говорить из-за рака
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По словам артиста, врачи диагностировали болезнь слишком поздно, кроме этого, она развивалась стремительно.

"Очень нужна ваша помощь. Я потерял все возможности зарабатывать. Даже частные онлайн-уроки невозможны — я совсем не говорю",

— признался Карякин.

Известно, что актер получал иммунотерапию бесплатно, сейчас его организм истощен, он весит всего 47 кг, жена организовала сбор для врачебной помощи.

Ранее Джим Керри назвал причину ухода из кинематографа.

Актеры,Высший пилотаж,Джим Керри,Сергей Карякин,
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