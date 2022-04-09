Куда пропал актер «Обитаемого острова» Василий Степанов

Российский актер Василий Степанов прославился благодаря дилогии «Обитаемый остров» режиссера Федора Бондарчука. Куда пропал артист после съемок и как сложилась его судьба — читайте в материале «Рамблера».

Детство и юношество

Василий Сергеевич Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Отец работал милиционером, мама — продавщицей в магазине. В семье также есть младший брат Максим. Василий описывал себя как «трудного ребенка»: в детстве он много лазил по крышам и бил одноклассников.

Будущий актер учился в обычной школе и даже не думал поступать на театральное. Молодой человек занимался спортом и, окончив техникум, получил специальность преподавателя физкультуры. Однажды Степанову предложили сняться в социальной рекламе армии по контракту. Сам Василий в армии не служил, но предложение принял.

После успешного опыта друзья уговорили Степанова сходить на курсы и поступить в театральный вуз. В 2008 году на экзаменах в школу-студию МХАТ Василия заметили кастинг-директоры «Обитаемого острова». Продюсеры предложили ему роль главного героя антиутопии по роману Стругацких — пилота космического корабля Максима Каммерера.

«Обитаемый остров»

До съемок в дилогии Бондарчука у Василия не было почти никакого актерского опыта. В интервью «Комсомольской правде» Степанов рассказывал, что режиссер ему очень помогал.

«Федор Сергеевич на пробах очень хорошо объяснил, что мне надо делать, у меня, кажется, не все получилось – но Бондарчуку все равно понравилось, и продюсерам в результате тоже».

Бондарчук даже договорился с руководством МХАТ, чтобы актеру дали академический отпуск в начале учебного года. Не остановило режиссера и то, что Василий Картавил: для озвучки пригласили актера Максима Матвеева.

Кадр из фильма «Обитаемый остров»

По словам Степанова, сами съемки были тяжелыми и изнурительными. Актерам приходилось работать на жаре, при палящем солнце и в шерстяных костюмах.

Василий Степанов появился в двух частях картины: «Обитаемый остров», «Обитаемый остров: Схватка», а также в расширенной версии «Обитаемый остров. Планета Саракш».

Дальнейшая жизнь и болезнь

С 2011 по 2017 год Василий снимался в кино и играл в театре. В 2015 году возникли проблемы со здоровьем: у 29-летнего актера оторвался тромб. По слухам, из-за операции и периода восстановления Василию пришлось отказаться от крупных съемок в сериале.

10 апреля 2017 года актер выпал с 3 этажа своего дома. Степанов рассказывал, что поскользнулся на козырьке, пытаясь достать с него убежавшую кошку. Актер получил перелом руки и ноги. Василий неоднократно отрицал слухи, что случившееся было попыткой свести счеты с жизнью. Тем не менее актера отправили в психиатрическую больницу имени Алексеева.

В 2019 году врачи диагностировали у актера шизофрению. Об этом рассказал его родной брат в передаче «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Максим Степанов отметил, что актер находится на учете в психоневрологическом диспансере, получает пенсию по третьей группе инвалидности.

Брат актера рассказал, что проблемы с психикой возникли после съемок в «Обитаемом острове»: актер не справился с изнуряющими нюансами профессии и внезапной славой. Бывшая девушка актера Дарья Егорова ранее отмечала, что Василий страдал от вспышек агрессии.