Джима Керри не станут заменять в фильме "Соник в кино"

Продюсеры серии фильмов "Соник в кино" не будут искать замену Джиму Керри на роль Доктора Роботника. Об этом сообщает портал IGN.

Фото: Кадр из фильма "Соник в кино" Кадр из фильма "Соник в кино"

Некоторое время назад Джим Керри заявил о завершении своей актерской карьеры. Актер может изменить свое решение, только если ему предложат роль в действительно стоящем проекте.