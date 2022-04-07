Джима Керри не станут заменять в фильме "Соник в кино"

Продюсеры серии фильмов "Соник в кино" не будут искать замену Джиму Керри на роль Доктора Роботника. Об этом сообщает портал IGN.
Некоторое время назад Джим Керри заявил о завершении своей актерской карьеры. Актер может изменить свое решение, только если ему предложат роль в действительно стоящем проекте.
"Если ангелы принесут мне написанный золотыми чернилами сценарий фильма, который человечество просто обязано будет увидеть, тогда я вернусь",
— заявил Керри в интервью порталу Access Hollywood.
Выход фильма "Соник 2 в кино" запланирован на восьмое апреля.