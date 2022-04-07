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2 часа назад

Джима Керри не станут заменять в фильме "Соник в кино"

Мария Иглина

Продюсеры серии фильмов "Соник в кино" не будут искать замену Джиму Керри на роль Доктора Роботника. Об этом сообщает портал IGN.

Джима Керри не станут заменять в фильме "Соник в кино"
Фото: Кадр из фильма "Соник в кино"Кадр из фильма "Соник в кино"

Некоторое время назад Джим Керри заявил о завершении своей актерской карьеры. Актер может изменить свое решение, только если ему предложат роль в действительно стоящем проекте.

"Если ангелы принесут мне написанный золотыми чернилами сценарий фильма, который человечество просто обязано будет увидеть, тогда я вернусь",

— заявил Керри в интервью порталу Access Hollywood.

Выход фильма "Соник 2 в кино" запланирован на восьмое апреля.

Ранее Джим Керри назвал причину ухода из кинематографа.

Актеры,Джим Керри,
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