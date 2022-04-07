Умер актер из "В джазе только девушки"

Американский актер Нехемия Персофф, который исполнил роль босса мафии в фильме "В джазе только девушки", умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на друга семьи артиста.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Известно, что последние дни жизни актер провел в реабилитационном центре. В прошлом году также скончалась супруга Персоффа после продолжительной борьбы с раком.

Сам актер ушел с большого экрана еще в начале 2000-х после перенесенного инсульта и других проблем со здоровьем.