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45 минут назад

Умер актер из "В джазе только девушки"

Мария Иглина

Американский актер Нехемия Персофф, который исполнил роль босса мафии в фильме "В джазе только девушки", умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на друга семьи артиста.

Умер актер из "В джазе только девушки"
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Известно, что последние дни жизни актер провел в реабилитационном центре. В прошлом году также скончалась супруга Персоффа после продолжительной борьбы с раком.

Сам актер ушел с большого экрана еще в начале 2000-х после перенесенного инсульта и других проблем со здоровьем.

Нехемия Персофф также известен по ролям в картинах "Сумеречная зона", "Закон и порядок", "Крюк".

Актеры,В джазе только девушки,Сумеречная зона,
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