Короткие браки и реалити-шоу: где сейчас Памела Андерсон

Памела Андерсон была одной из самых популярных женщин в 90-х годах. Она прославилась благодаря своей роли в сериале “Спасатели Малибу”, а красный купальник навсегда стал ассоциироваться с этой телезвездой. Она известна также в качестве модели — ее лицо украшало обложки многих журналов, в том числе и мужских. О том, чем сейчас занимается голливудский секс-символ 90-х — в материале “Рамблера”.

Фото: Рамблер Рамблер

Памела Андерсон родилась в Канаде, после школы она устроилась учителем физкультуры в одну из школ в Ванкувере. Однажды она пошла на футбольный матч местной футбольной команды, где ее крупным планом запечатлела камера, фрагмент показали по телевидению. Тогда же ее заметила местная пивоваренная компания и предложила ей рекламный контракт. Это событие стало судьбоносным для модельной карьеры Андерсон.

Видео дня

Уже спустя четыре года она попала на обложку журнала Playboy, а чуть позже и стала постоянной моделью журнала. Она часто становилась девушкой месяца. Помимо всего прочего, она участвовала и в рекламных кампаниях брендов, становилась их лицом.

Параллельно с этим началась ее карьера на телевидении. Все началось с эпизодических ролей в полнометражных фильмах и телевизионных сериалах. В 1992 году ей предложили сыграть роль в “Спасателях Малибу”. По сей день этот проект остался самым известным в ее актерской карьере. В сериале она появлялась с 3 по 5 сезоны. После этого она также играла роли в кино, но они не были столь заметными. Также Андерсон появлялась во многих проектах в роли самой себя.

“Я по-прежнему люблю этот сериал. Бюджет на съемки фактически отсутствовал, но работали мы с искренним воодушевлением и удовольствием. Честно говоря, я согласилась на эту эпизодическую роль из-за мистера Хассельхоффа. Он самый старый член команды, и именно благодаря ему сериал обрел популярность. Да, красный купальник по-прежнему со мной в единственном экземпляре — и да, я все еще в него влезаю”, — рассказывала актриса в интервью о “Спасателях Малибу”.

Она активно снималась в кино, сериалах и реалити-шоу до 2020-х годов. После этого ее актерская карьера оказалась фактически заморожена. С ней ожидается еще несколько фильмов, но пока точной информации об этом нет.