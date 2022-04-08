Известные актеры, не имеющие образования

Вы будете удивлены, когда узнаете, сколько на самом деле известнейших звезд в сфере кинематографа не имеют абсолютно никакого актерского образования, мало того, - многие из них даже никогда не учились актерскому мастерству на каких-либо курсах. Однако это не помешало им стать одними из лучших на своем поприще и завоевать любовь миллионов фанатов и одобрение кинокритиков, а некоторые из них даже являются обладателями престижных кинонаград.

Фото: Кадр из фильма "пираты карибского моря" Кадр из фильма "пираты карибского моря"

Джонни Депп

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Актер, ставший всемирно известным по роли капитана Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря", бросил учебу еще в 16 лет. Но он не сразу подался в икно - вначале Депп посвящал себя музыке. Однако потом случилась судьбоносная встреча с другом его жены - Николасом Кейджом, который через своего агента нашел для Деппа роль в картине "Кошмар на улице Вязов". Именно Кейдж посоветовал Джонни попробовать себя в кино. А что было дальше с популярностью актера мы знаем - одними из самых ярких в его карьере многие считают работы в картинах Тима Бертона.

Бред Питт

Бред Питт окончил университет Колумбия по специональности журналистика и рекламное дело, однако сразу после получения диплома Питт решил, что работать по профессии не станет, и отправился покорять Голливуд. Чтобы иметь хоть какие-то средства на жизнь, будущий актер работал водителем и сотрудником ресторана, пока в 1987 году ему не предложили несколько незначительных ролей в эпизодах. Позднее он уже играл на площадке сериала "Джамп-стрит, 21" с Джонни Деппом, а совсем широкую известность обрел после премьеры картины "Интервью с вампиром" в 1994 году.

Том Круз

Один из любимцев публики тоже не получал специального актерского образования, однако талантлив был с детства. Еще учась в начальной школе Круз с друзьями участвовал в драматическом фестивале, представляя зрителям свою музыкальную постановку, которая была высоко оценена преподавателями. Однако после учебы он не пошел сниматься и пробовать свои силы в кино, а стал католическим священником. Но вскоре перебрался в Нью-Йорк и обрел широкую популярность как киноактер, снявшись в картине "Рискованный бизнес".

Хит Леджер

Леджер понял, что мечтает стать актером сразу после школы. Не поступая в университет, он отправился покорять Австралию. Там и случилась его первая роль - он снялся в телевизионном сериале, но это не принесло ему такой славы, какая свалилась на него после роли в комедии "Десять причин моей ненависти" уже после переезда из Сиднея. А роль Джокера, подарившая ему толпы фанатов по всему миру, стала для него роковой - после съемок "Темного рыцаря" Хит Леджер боролся со многими психологическими заболеваниями, которые так и не смог победить. По одной из версий, он покончил с собой, наглотавшись таблеток.

Дженнифер Лоуренс