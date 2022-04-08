Алисия Викандер пожаловалась трудности в съемках интимных сцен

«Были ситуации, когда я не чувствовала себя защищенной. Представьте — у вас есть актер, который сидит голым несколько часов... Кто-то должен был принести накидку, но этого не сделали... Это неправильно. За мной должны были присматривать», — пожаловалась актриса.