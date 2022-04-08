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9 часов назад

Алисия Викандер пожаловалась трудности в съемках интимных сцен

Даша Краснова

Американская актриса Алисия Викандер раскритиковала съемки интимных сцен в кино. Ее слова передает The Independent.

Алисия Викандер пожаловалась трудности в съемках интимных сцен
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Больше всего актрису смущало отсутствие заботы об актерах.

«Были ситуации, когда я не чувствовала себя защищенной. Представьте — у вас есть актер, который сидит голым несколько часов... Кто-то должен был принести накидку, но этого не сделали... Это неправильно. За мной должны были присматривать», — пожаловалась актриса.

Викандер подчеркнула, что полностью принимает свое тело, однако работа над эротическими сценами все равно дается ей с трудом.

До этого мы рассказывали про фильмы, которые нельзя смотреть перед сном.

Актеры,Алисия Викандер,
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