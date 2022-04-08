Дочь Джонни Деппа и звезда "Игры в кальмара" сыграют в эротической драме

22-летняя Лили-Роуз Депп и 27-летняя Чон Хо Ен исполнят главные роли в фильме «Гувернантки». Как сообщает Deadline, сюжет картины в жанре эротической драмы основан на одноименном романе Анн Серр.

Фото: AP/Global Look Press AP/Global Look Press

К касту также присоединится норвежская актриса Ренате Реинсве, лауреат награды Каннского кинофестиваля 2021 года за лучшую женскую роль в «Худшем человеке на свете». В центре сюжета нового фильма — откровения трех главных героинь, решивших устроиться гувернантками к богатой семье. Картина будет произведена компанией A24.

Режиссером драмы выступит Джо Тэлбот. Его полнометражный дебют «Последний черный человек в Сан-Франциско» получил признание критиков. Как сообщается, основной локаций для съемок выбрана Испания. Точная дата релиза неизвестна.