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6 часов назад

Дочь Джонни Деппа и звезда "Игры в кальмара" сыграют в эротической драме "Гувернантки"

Газета.Ru

22-летняя Лили-Роуз Депп и 27-летняя Чон Хо Ен исполнят главные роли в фильме «Гувернантки». Как сообщает Deadline, сюжет картины в жанре эротической драмы основан на одноименном романе Анн Серр.

Дочь Джонни Деппа и звезда "Игры в кальмара" сыграют в эротической драме
Фото: AP/Global Look PressAP/Global Look Press

К касту также присоединится норвежская актриса Ренате Реинсве, лауреат награды Каннского кинофестиваля 2021 года за лучшую женскую роль в «Худшем человеке на свете». В центре сюжета нового фильма — откровения трех главных героинь, решивших устроиться гувернантками к богатой семье. Картина будет произведена компанией A24.

Режиссером драмы выступит Джо Тэлбот. Его полнометражный дебют «Последний черный человек в Сан-Франциско» получил признание критиков. Как сообщается, основной локаций для съемок выбрана Испания. Точная дата релиза неизвестна.

Дочь Джонни Деппа появлялась в таких кинопроектах, как «Король Англии», «Планетарий» и других. Чон Хо Ен известна по роли в драме Netflix «Игра в кальмара», номинированной на SAG Awards.

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