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10 часов назад

Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию "Оскара"

Мария Иглина

Американская киноакадемия запретила американскому актеру Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвид Рубина и Дона Хадсона.

Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию "Оскара"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается в сообщении, 94-я церемония вручения премии "Оскар" должна была стать чествованием многих людей, однако это событие было омрачено:

"Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое мы видели, как г-н Смит продемонстрировал на сцене".

Напомним, что на очередной премии "Оскар" Крис Рок пошутил насчет прически супруги Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, сравнив ее с героиней фильма "Солдат Джейн", которая носила стрижку "под ежик". Уилл Смит, в свою очередь, прямо в разгар церемонии ударил за это ведущего.

В начале года Джада призналась, что страдает от алопеции и стремительно теряет волосы. Долгое время актриса скрывала лысину под тюрбаном.

Ранее "Рамблер" писал о том, что стало с Уиллом Смитом из-за пощечины за жену.

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