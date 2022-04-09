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1 час назад

Уилл Смит ответил на запрет на посещение "Оскара"

Мария Каткова

Актер Уилл Смит отреагировал на то, что киноакадемия запретила ему участвовать в ее мероприятиях, в том числе посещать "Оскар" сроком на 10 лет. Об этом сообщает Page Six.

Уилл Смит ответил на запрет на посещение "Оскара"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я принимаю и уважаю решение Академии», — заявил актер.

Ранее сообщалось, что киноакадемия выбрала наказание для Уилла Смита, который стал инициатором неприятного инцидента. Прямо во время церемонии Сжит ударил юмориста Криса Рока за шутку о прическе Джада Пинкетт-Смит.

Киноакадемия выпустила отдельное обращение, в котором заявила, что "церемония должна была быть чествованием многих людей, но мероприятие было омрачено".

Актеры,Оскар,Уилл Смит,
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