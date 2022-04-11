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4 часа назад

«Отвел меня в сторону»: Гармаш о конфликте с Янковским

Мира Маркина

Гармаш рассказал, как Янковский преподал ему урок

«Отвел меня в сторону»: Гармаш о конфликте с Янковским
Фото: Кадр из фильма "Любовник"Кадр из фильма "Любовник"

Российский актер Сергей Гармаш в эфире программы «Легенда» RTVi вспомнил о конфликте с Олегом Янковским на съемочной площадке фильма «Любовник». В картине Валерия Тодоровского актеры сыграли мужчин, влюбленных в одну женщину. Но их соперничество испаряется в момент, когда любимая умирает.

Сергей Леонидович рассказал, что первые съемочные дни проходили непросто, так как он и Янковский притирались друг к другу. Но когда коллега по фильму стал неожиданно помогать ему, тот не стал отказываться от подсказок.

Но в один день Янковский вызвал Гармаша на разговор – в перерыве между съемками.

«Отвел меня в сторону, жестко взял за куртку и сказал: «Знаешь, если ты думаешь, что я буду тебе что-то говорить, а ты не будешь делать того же самого по отношению ко мне, мы не будем партнерами», — вспомнил актер.

С тех пор, по признанию артиста, он помогает младшим коллегам проработать свои роли и охотно делится опытом.

«Но при этом я невероятно рад, когда кто-то из молодых артистов мне что-то посоветует или подскажет. «Вам лучше сделать так», — это прекрасно! Я этого прошу сам», — отметил Сергей Гармаш.

Ранее мы рассказывали о том, как одна сцена в фильме Тарковского закончилась обмороком для Олега Янковского.

Актеры,Легенда,Олег Янковский,Валерий Тодоровский,Сергей Гармаш,
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