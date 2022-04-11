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1 час назад

Наряд актрисы вызвал споры из-за сходства с воздушным шариком

Lenta.ru

Британская актриса Эмма Коррин посетила театральную премию Лоренса Оливье (Olivier Awards) в необычном наряде и вызвала споры в сети. Посты на эту тему появились в Twitter.

Наряд актрисы вызвал споры из-за сходства с воздушным шариком
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя знаменитость появилась на публике в облегающем платье длины макси люксового бренда Loewe с принтом в виде воздушных шариков. При этом поверх платья она надела бюстгальтер бежевого цвета в виде шаров. Завершающей деталью образа звезды стали латексные сапоги, каблук которых также напомнил юзерам сдутый воздушный шар.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к одежде марки Loewe, которую Коррин выбрала для выхода в свет, о чем принялись писать в многочисленных публикациях. Так, некоторые высмеяли актрису из-за сходства платья с шариком.

«Эмма, я тебя люблю, но уволь своего стилиста», — написала @clairemaddens. «Эмма Коррин переборщила с шарами», — согласилась @HaleyDeanna173. «Мне нравится макияж и прическа, но деталь поверх платья явно лишняя», — посчитала @bestofcorrin.

В то же время другие комментаторы восхитились внешним видом телезвезды.

«Если честно, мне нравится наряд Коррин», — призналась @tilldcwn. «Эмма Коррин просто самая крутая девушка в мире», — заявила @myloverry. «Эмма Коррин — самая настоящая икона», — заключила @itsbeen2wks.

Актеры,Лоренс Оливье,
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