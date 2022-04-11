Дэниел Рэдклифф рассказал о планах стать режиссером

"Это будет в ближайшие пару лет, так как на полтора года вперед у меня все расписано Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом конкретно я писать не хочу. Но я нашел выход - я напишу о чем-то связанном с киноиндустрией", - рассказал актер.