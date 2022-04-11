Дэниел Рэдклифф рассказал о планах стать режиссером

Британский актер Дэниел Рэдклифф, исполнивший главную роль во франшизе "Гарри Поттер", намерен стать режиссером собственного кинопроекта.
О своих планах он поделился в интервью с Empire. Рэдклифф сам напишет сценарий для нового фильма или сериала.
"Это будет в ближайшие пару лет, так как на полтора года вперед у меня все расписано Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом конкретно я писать не хочу. Но я нашел выход - я напишу о чем-то связанном с киноиндустрией", - рассказал актер.
Входить в актерский состав своего проекта артист не собирается.
"Когда ты снимаешь фильм, ты потом должен тысячи раз работать над монтажом, поэтому я совсем не горю желанием видеть еще и свое лицо там", - объяснил он.
Пока точный сюжет проекта Рэдклифф не раскрывает. Дэниел Рэдклифф впервые исполнил роль Гарри Поттера в 2001 году. Актер снялся в восьми фильмах кинофраншизы. В 2022 году артист появился в фильме "Затерянный город", мировая премьера которого состоялась 12 марта.