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3 часа назад

Дэниел Рэдклифф рассказал о планах стать режиссером

Газета.Ruиещё 1

Британский актер Дэниел Рэдклифф, исполнивший главную роль во франшизе "Гарри Поттер", намерен стать режиссером собственного кинопроекта.

Дэниел Рэдклифф рассказал о планах стать режиссером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О своих планах он поделился в интервью с Empire. Рэдклифф сам напишет сценарий для нового фильма или сериала.

"Это будет в ближайшие пару лет, так как на полтора года вперед у меня все расписано Моя жизнь мало поддается описанию, так что об этом конкретно я писать не хочу. Но я нашел выход - я напишу о чем-то связанном с киноиндустрией", - рассказал актер.

Входить в актерский состав своего проекта артист не собирается.

"Когда ты снимаешь фильм, ты потом должен тысячи раз работать над монтажом, поэтому я совсем не горю желанием видеть еще и свое лицо там", - объяснил он.

Пока точный сюжет проекта Рэдклифф не раскрывает. Дэниел Рэдклифф впервые исполнил роль Гарри Поттера в 2001 году. Актер снялся в восьми фильмах кинофраншизы. В 2022 году артист появился в фильме "Затерянный город", мировая премьера которого состоялась 12 марта.

Актеры,Дэниел Рэдклифф,Гарри Поттер,
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