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1 час назад

Милош Бикович раскрыл подробности получения гражданства РФ

Мария Иглина

Сербский актер Милош Бикович, известный по ролям в проектах "Холоп" и "Отель Элеон", рассказал, как ему удалось получить российское гражданство. Подробностями он поделился в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала "А поговорить?".

"Мне позвонили из администрации президента и спросили — как я смотрю на то, чтобы стать гражданином России. Хочу сказать, что в этой стране я живу уже 10 лет, активно работаю. Я с удовольствием принял предложение",

— рассказал актер.

В беседе с Шихман артист также отметил, что подобное решение никак не связано с политикой. Российское гражданство Милош Бикович получил в феврале 2021 года.

Ранее Гармаш рассказал о конфликте с Янковским.

Актеры,Видео,Отель Элеон,Милош Бикович,
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