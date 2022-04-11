Милош Бикович раскрыл подробности получения гражданства РФ

Сербский актер Милош Бикович, известный по ролям в проектах "Холоп" и "Отель Элеон", рассказал, как ему удалось получить российское гражданство. Подробностями он поделился в интервью Ирине Шихман для YouTube-канала "А поговорить?".
"Мне позвонили из администрации президента и спросили — как я смотрю на то, чтобы стать гражданином России. Хочу сказать, что в этой стране я живу уже 10 лет, активно работаю. Я с удовольствием принял предложение",
— рассказал актер.
В беседе с Шихман артист также отметил, что подобное решение никак не связано с политикой. Российское гражданство Милош Бикович получил в феврале 2021 года.