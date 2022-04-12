Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
3 часа назад

Певцов рассказал, как решить проблему заполняемости кинотеатров

Мира Маркина

Известный российский актер Дмитрий Певцов поделился своими идеями, как возможно решить проблему заполняемости залов в кинотеатрах. Актер уверен, что этим вопросом срочно должны заняться в министерстве культуры. Его слова приводит издание "Парламентская газета".

Певцов рассказал, как решить проблему кинотеатров
Фото: wikimedia commonswikimedia commons

По его убеждению, для того, чтобы залы заполнялись, кинопрокату не хватает госзаказа. Так как на производство новых фильмов уходит немало времени, кинопрокатчикам, чтобы кинотеатры не пустовали, по его словам, можно найти другие направления деятельности, которые и должны обсуждаться в министерстве культуры.

Певцов также отметил, что сейчас кинотеатры должны стать развивающими центрами культуры, местом для привлечения молодежи.

"Не просто транслировать западные фильмы и попкорн продавать" - подчеркнул Дмитрий Певцов.

Ранее мы писали, что смотреть в кино с 14 апреля.

Актеры,Дмитрий Певцов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители