Певцов рассказал, как решить проблему кинотеатров

Известный российский актер Дмитрий Певцов поделился своими идеями, как возможно решить проблему заполняемости залов в кинотеатрах. Актер уверен, что этим вопросом срочно должны заняться в министерстве культуры. Его слова приводит издание "Парламентская газета" .

По его убеждению, для того, чтобы залы заполнялись, кинопрокату не хватает госзаказа. Так как на производство новых фильмов уходит немало времени, кинопрокатчикам, чтобы кинотеатры не пустовали, по его словам, можно найти другие направления деятельности, которые и должны обсуждаться в министерстве культуры.