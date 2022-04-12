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3 часа назад

Дэниел Рэдклифф планирует завершить актерскую карьеру

Мира Маркина

Звезда "Гарри Поттера" поймал популярную сейчас волну и заявил, что теперь намерен стоять с другой стороны камеры. Актер Дэниел Рэдклифф рассказал поклонникам, что хочет попробовать себя в режиссуре, пишет издание Empire.

Дэниел Рэдклифф планирует завершить актерскую карьеру
Фото: кадр из фильма "записки юного врача"кадр из фильма "записки юного врача"

Мало того, ближайшие полтора года у него уже расписаны в этом направлении. У него уже готов сценарий фильма, который он планирует снять в качестве режиссера. Название картины пока не разглашается, как и другие подробности, он лишь упомянул, что фильм будет о киноиндустрии, а сам он в нем сниматься не собирается.

«Люди всегда говорят: «Пиши о том, что знаешь». У меня была весьма необычная жизнь, поэтому я не хочу о ней писать. Но я нашел способ написать что-то, связанное с киноиндустрией, о ней».

По поводу своего отсутствия в кадре Рэдклифф сказал, что не хотел бы разрываться между двумя делами, а намерен посвятить всего себя именно режиссерской работе. Также он добавил, что не готов бесконечно смотреть на самого себя, когда придется тысячу раз просматривать отснятый материал на монтаже.

Ранее мы писали, что Брюс Уиллис завершит свою актерскую карьеру раньше срока.

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