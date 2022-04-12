Дэниел Рэдклифф планирует завершить актерскую карьеру

Звезда "Гарри Поттера" поймал популярную сейчас волну и заявил, что теперь намерен стоять с другой стороны камеры. Актер Дэниел Рэдклифф рассказал поклонникам, что хочет попробовать себя в режиссуре, пишет издание Empire.
Мало того, ближайшие полтора года у него уже расписаны в этом направлении. У него уже готов сценарий фильма, который он планирует снять в качестве режиссера. Название картины пока не разглашается, как и другие подробности, он лишь упомянул, что фильм будет о киноиндустрии, а сам он в нем сниматься не собирается.
«Люди всегда говорят: «Пиши о том, что знаешь». У меня была весьма необычная жизнь, поэтому я не хочу о ней писать. Но я нашел способ написать что-то, связанное с киноиндустрией, о ней».
По поводу своего отсутствия в кадре Рэдклифф сказал, что не хотел бы разрываться между двумя делами, а намерен посвятить всего себя именно режиссерской работе. Также он добавил, что не готов бесконечно смотреть на самого себя, когда придется тысячу раз просматривать отснятый материал на монтаже.
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