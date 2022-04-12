Пользователи соцсетей восхищены Аль Пачино и его чехлом со Шреком

Пользователи соцсетей заметили на новой фотографии с культовым актером Аль Пачино его необычный чехол для телефона.
Так, 81-летний актер оказался фанатом Шрека. Именно зеленый мультяшный огр был изображен на чехле его смартфона.
Такое фото с Аль Пачино опубликовал актер Джейсон Момоа, а позже он появился с этим же чехлом на снимке с актером Тайкой Вайтити.
Пользователи соцсетей нашли похожий чехол на Amazon примерно за 13 долларов (1100 рублей).
«Как мне теперь заснуть, зная, что у Аль Пачино чехол со Шреком?», «Еще одна причина для легендарности», «это изменило мою жизнь», — шутили пользователи.
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