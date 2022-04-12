Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 79.63EUR 86.79
Войти в почту
53 минуты назад

Пользователи соцсетей восхищены Аль Пачино и его чехлом со Шреком

Диана Товсепова

Пользователи соцсетей заметили на новой фотографии с культовым актером Аль Пачино его необычный чехол для телефона.

Пользователи соцсетей восхищены Аль Пачино и его чехлом со Шреком
Фото: СоцсетиСоцсети

Так, 81-летний актер оказался фанатом Шрека. Именно зеленый мультяшный огр был изображен на чехле его смартфона.

Соцсети

Такое фото с Аль Пачино опубликовал актер Джейсон Момоа, а позже он появился с этим же чехлом на снимке с актером Тайкой Вайтити.

Пользователи соцсетей нашли похожий чехол на Amazon примерно за 13 долларов (1100 рублей).

«Как мне теперь заснуть, зная, что у Аль Пачино чехол со Шреком?», «Еще одна причина для легендарности», «это изменило мою жизнь», — шутили пользователи.

Ранее мы писали об опасных фильмах Джеки Чана.

Аль Пачино,Джейсон Момоа,Amazon,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители