Пользователи соцсетей восхищены Аль Пачино и его чехлом со Шреком

Пользователи соцсетей заметили на новой фотографии с культовым актером Аль Пачино его необычный чехол для телефона.

Так, 81-летний актер оказался фанатом Шрека. Именно зеленый мультяшный огр был изображен на чехле его смартфона.

Такое фото с Аль Пачино опубликовал актер Джейсон Момоа, а позже он появился с этим же чехлом на снимке с актером Тайкой Вайтити.