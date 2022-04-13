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2 часа назад

Умер актер и комик Гилберт Готтфрид

Мария Каткова

Американский комик и актер Гилберт Готтфрид скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщила в Twitter его семья.

Умер актер и комик Гилберт Готтфрид
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Он был прекрасным мужем, братом, другом и отцом своих двух маленьких детей. Хотя сегодня и самый печальный день для всех нас, продолжайте смеяться как можно громче в память о Гилберте", — говорится в сообщении.

Его менеджер прокомментировал смерть актера и добавил, что он умер от миотонической дистрофии второго типа — наследственного заболевания.

Гилберт Готтфрид был известен как стендап-комик и актер озвучки. Его голосом говорил попугай Яго в "Аладдине", Верховный Крен в "Черепашках-ниндзя", а также собака в фильме "Доктор Дулиттл".

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