Умер актер и комик Гилберт Готтфрид

Американский комик и актер Гилберт Готтфрид скончался в возрасте 67 лет. Об этом сообщила в Twitter его семья.
"Он был прекрасным мужем, братом, другом и отцом своих двух маленьких детей. Хотя сегодня и самый печальный день для всех нас, продолжайте смеяться как можно громче в память о Гилберте", — говорится в сообщении.
Его менеджер прокомментировал смерть актера и добавил, что он умер от миотонической дистрофии второго типа — наследственного заболевания.
Гилберт Готтфрид был известен как стендап-комик и актер озвучки. Его голосом говорил попугай Яго в "Аладдине", Верховный Крен в "Черепашках-ниндзя", а также собака в фильме "Доктор Дулиттл".