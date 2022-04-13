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1 час назад

Кейдж назвал режиссеров, у которых мечтает сняться

Мария Каткова

Американский актер Николас Кейдж назвал режиссеров, с которыми мечтает поработать. Об этом сообщает издание Screen Rant.

Кейдж назвал режиссеров, у которых мечтает сняться
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Актер назвал четверых режиссеров, которые имеют хорошую репутацию, но снимают совершенно разное кино. В его список вошли Кристофер Нолан, Ари Астер, Роберт Эггерс и Спайк Ли.

Фирменный стиль Нолана — крупномасштабное грандиозное кино, такое как: "Интерстеллар" и "Начало". Астер и Эггерс, в свою очередь, известны своими фильмами ужасов. Спайк Ли в своих картинах поднимает социальные проблемы, например отношения между людьми разных классов и рас, как в фильмах "Делай как надо!" и "Пятеро одной крови".

Ранее сообщалось, что франшизу "Фантастические твари" могут закрыть.

Актеры,Начало,Интерстеллар,Роберт Эггерс,Спайк Ли,Николас Кейдж,Кристофер Нолан,
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