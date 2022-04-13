Кейдж назвал режиссеров, у которых мечтает сняться

Актер назвал четверых режиссеров, которые имеют хорошую репутацию, но снимают совершенно разное кино. В его список вошли Кристофер Нолан , Ари Астер, Роберт Эггерс и Спайк Ли .

Фирменный стиль Нолана — крупномасштабное грандиозное кино, такое как: "Интерстеллар" и "Начало". Астер и Эггерс, в свою очередь, известны своими фильмами ужасов. Спайк Ли в своих картинах поднимает социальные проблемы, например отношения между людьми разных классов и рас, как в фильмах "Делай как надо!" и "Пятеро одной крови".