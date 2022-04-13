Том Хэнкс снимет сериал о Второй мировой войне

Звезда фильмов «Форрест Гамп» и «Зеленая миля» – Том Хэнкс – займется продюсированием проекта «Властелины воздуха». Сериал о Второй мировой войне будет снят для Apple TV+, сообщает Deadline.

Фото: Кадр из фильма "Сфера" Кадр из фильма "Сфера"

Сюжет построен вокруг приключений двух молодых американцев-пилотов, которые оказались в жерле Второй мировой войны. Известно, что одного из главных персонажей сыграет звезда байопика об Элвисе Пресли – Остин Батлер.

О дате релиза, количестве серий и сезонов пока ничего не известно.

У Тома Хэнкса уже был опыт работы в проектах военной тематики. Так в начале нулевых он стал одним из режиссеров, сценаристов и продюсеров мини-сериала «Братья по оружию» (вышел в 2001 году) о событиях Второй мировой войны.