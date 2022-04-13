Брат Криса Рока хочет сразиться с Уиллом Смитом

Младший брат комика Криса Рока Кенни Рок заявил, что хочет сразиться с актером Уиллом Смитом в боксерском поединке, сообщает Marca.

Фото: matchtv.ru matchtv.ru

Во время церемонии «Оскара» Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока, который позволил себе шутку в адрес жены актера, получившего награду в категории «Лучшая мужская роль» за роль отца американских теннисисток Серены и Винус Уильямс в фильме «Король Ричард».

В начале апреля Кенни Рок подписал контракт на бой во Флориде этим летом и назвал Уилла Смита своим первым соперником.

— Нет, не он, а я должен выйти на ринг с Уиллом Смитом, — ответил Кенни Рок на вопрос TMZ, считает ли он, что Крис Рок и Уилл Смит должны выйти на ринг вместе.

Кенни Рок сказал, что сомневается, что его брат принял извинения Уилла Смита в соцсети.

Уилл Смит был отстранен от участия в гала-концерте «Оскара» и других мероприятиях академии на срок в 10 лет после того, как ударил Криса Рока.