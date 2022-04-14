Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
46 минут назад

Рената Литвинова рассказала о своей работе во Франции

Lenta.ruиещё 2

55-летняя советская и российская актриса театра и кино Рената Литвинова рассказала, чем занимается во Франции, куда уехала больше месяца назад. О своей деятельности артистка сообщила в Telegram-канале.

Рената Литвинова рассказала о своей работе во Франции
Фото:  Сергей Пятаков / РИА Новости Сергей Пятаков / РИА Новости

Литвинова пояснила, что продолжает лечить здоровье, а также работать: она занимается написанием сценария к одному фильму, а также съемками другого. В проекте, над которым сейчас трудится Рената, задействованы костюмы бренда Balenciaga, креативным директором которого является близкий друг артистки Демна Гвасалия.

«Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Демны Balenciaga — и встречаю много талантливых людей», — поведала актриса.

В начале апреля Литвинова, находясь в Париже, попала в больницу. Подробности и причины госпитализации звезда решила не раскрывать, опубликовав лишь кадр из палаты медицинского учреждения.

С конца февраля актриса проводит время в своей парижской квартире, которую ранее приобретала для дочери, 20-летней Ульяны Добровской, уже несколько лет проживающей и работающей за границей. По некоторым данным, вместе с Ренатой в Париже находится и певица Земфира.

Актеры,Ульяна Добровская,Демна Гвасалия,Рената Литвинова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители