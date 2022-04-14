Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
3 часа назад

Эмбер Херд могли снять с роли в сиквеле "Аквамена"

Мира Маркина

Конфликт между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд обсуждается в Сети довольно давно. Актеры продолжают выяснять отношения в суде, где и обнаружились новые обстоятельства. Puck News утверждает, что на слушаниях присутствовал DC Films Уолтер Хамада, который рассказал, что Эмбер Херд могла быть снята с роли в продолжении картины "Аквамен".

Эмбер Херд могли снять с роли в сиквеле "Аквамена"
Фото: кадр из фильма "Аквамен"кадр из фильма "Аквамен"

Поклонники фильма не раз поднимали эту тему в интернете, распространяя слухи, что актрису могли заменить на Эмилию Кларк, потому что у той явно больше шансов продемонстрировать с экранов "химию" с Джейсоном Момоа. Они уже встречались на съемках "Игры престолов", где у них очень правдоподобно получилось показать любовные отношения. Президент киновселенной подтвердил, что причиной, по которой Херд не планировали снимать в сиквеле "Аквамена", стало именно отсутствие "искры" между ней и Момоа, однако актрису все же не стали заменять. Но ее лишили возможности просить о повышении гонорара.

Сама Эмбер убеждена, что это не является истинной причиной сложившейся тогда ситуации, а на самом деле виной всему связи обиженного на нее Джонни Деппа.

Ранее мы рассказывали, как Херд комментирует свой брак с Джонни Деппом.

Актеры,Аквамен,Игра престолов,Эмилия Кларк,Джейсон Момоа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители