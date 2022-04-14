Эмбер Херд могли снять с роли в сиквеле "Аквамена"

Конфликт между бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд обсуждается в Сети довольно давно. Актеры продолжают выяснять отношения в суде, где и обнаружились новые обстоятельства. Puck News утверждает, что на слушаниях присутствовал DC Films Уолтер Хамада, который рассказал, что Эмбер Херд могла быть снята с роли в продолжении картины "Аквамен" .

Поклонники фильма не раз поднимали эту тему в интернете, распространяя слухи, что актрису могли заменить на Эмилию Кларк, потому что у той явно больше шансов продемонстрировать с экранов "химию" с Джейсоном Момоа. Они уже встречались на съемках "Игры престолов", где у них очень правдоподобно получилось показать любовные отношения. Президент киновселенной подтвердил, что причиной, по которой Херд не планировали снимать в сиквеле "Аквамена", стало именно отсутствие "искры" между ней и Момоа, однако актрису все же не стали заменять. Но ее лишили возможности просить о повышении гонорара.