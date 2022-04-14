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1 час назад

Кристен Стюарт сыграет в триллере о бодибилдинге

Газета.Ru

Кристен Стюарт получила роль в новом кинопроекте студии A24 под рабочим названием "Love Lies Bleeding" . Как сообщает The Hollywood Reporter, действие фильма будет проходить в мире бодибилдинга.

Кристен Стюарт сыграет в триллере о бодибилдинге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Режиссером романтического триллера выступила Роуз Гласс ("Спасительница"). Гласс написала сценарий в соавторстве с Вероникой Тофильска ("Темные начала"). История сосредоточена на экстремальных качествах, необходимых для успеха в конкурентном мире бодибилдинга.

Стюарт сыграет одного из главных персонажей - возлюбленную бодибилдерши. Пока нет подробных деталей сюжета. Дата релиза также неизвестна. На данном этапе создатели проекта описывают его как роман, подпитываемый эгоизмом, желанием и американской мечтой.

Актриса получила свою первую номинацию на "Оскар" в начале этого года за роль принцессы Дианы в биографическом фильме "Спенсер". В ноябре 2021 года Стюарт объявила о помолвке со своей девушкой сценаристкой Дилан Майер.

Актеры,Оскар,Кристен Стюарт,
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