Кристен Стюарт сыграет в триллере о бодибилдинге

Кристен Стюарт получила роль в новом кинопроекте студии A24 под рабочим названием "Love Lies Bleeding" . Как сообщает The Hollywood Reporter, действие фильма будет проходить в мире бодибилдинга.

Режиссером романтического триллера выступила Роуз Гласс ("Спасительница"). Гласс написала сценарий в соавторстве с Вероникой Тофильска ("Темные начала"). История сосредоточена на экстремальных качествах, необходимых для успеха в конкурентном мире бодибилдинга.

Стюарт сыграет одного из главных персонажей - возлюбленную бодибилдерши. Пока нет подробных деталей сюжета. Дата релиза также неизвестна. На данном этапе создатели проекта описывают его как роман, подпитываемый эгоизмом, желанием и американской мечтой.