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1 час назад

Почему Том Круз взбесился на съемках «Изгоев»

Мария Каткова

На заре своей карьеры Том Круз снялся в фильме «Изгои» Фрэнсиса Форда Копполы. В 1983 году это была для него большая и серьезная роль, ведь еще никто не знал, что он станет звездой боевиков. Однако уже тогда желание Круза подраться проявилось прямо на съемочной площадке.

Почему Том Круз взбесился на съемках «Изгоев»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Фильм «Изгои» рассказывает о городке в Оклахоме, где идет вечное классовое противостояние. Однажды парни из бедных семей знакомятся с богатыми девушками, что не понравилось их друзьям. Они решают выследить бедняков и проучить их, но один из богачей погибает в драке. Тогда банде ребят приходится удариться в бега.

На момент съемок Тому Крузу был всего 21 год. Его коллегами по съемочной площадке стали Томас Хауэлл, Мэтт Диллон, Ральф Мачио, Патрик Суэйзи, Роб Лоу и другие. Все они были примерно одного возраста: от 17 до 30 лет. Фильм стал трамплином для многих современных звезд, поэтому они вспоминают его лишь с положительной точки зрения. Среди молодых мужчин часто возникали перепалки и недопонимание. Например Роб Лоу рассказывал, что однажды, когда они приехали в Нью-Йорк, ему пришлось жить в номере с Томом Крузом, чем тот был явно недоволен.

«Это был первый раз, когда я остановился в отеле “Плаза”. Мы регистрируемся, и Том узнает, что мы живем в одной комнате, и просто приходит в ярость», — рассказал он. Тем не менее, после съемок актеры остались в хороших отношениях.

На съемочной площадке однажды произошел неприятный инцидент. Том Круз и Роб Лоу в одной из сцен должны были играть драку. Еще на репетиции актеры успели поругаться. Лоу не рассчитал силу и слишком сильно ударил Круза, что тот счел за нападение и решил молниеносно ответить. После этого завязалась драка, молодежь еле разняли и развели по гримеркам. Что случилось после — история умалчивает, но уже на премьере актеры вели себя как старые друзья. Несмотря на то, что эту историю они вспоминали с улыбкой, вместе они больше не снимались.

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