Почему Том Круз взбесился на съемках «Изгоев»

На заре своей карьеры Том Круз снялся в фильме «Изгои» Фрэнсиса Форда Копполы. В 1983 году это была для него большая и серьезная роль, ведь еще никто не знал, что он станет звездой боевиков. Однако уже тогда желание Круза подраться проявилось прямо на съемочной площадке.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Фильм «Изгои» рассказывает о городке в Оклахоме, где идет вечное классовое противостояние. Однажды парни из бедных семей знакомятся с богатыми девушками, что не понравилось их друзьям. Они решают выследить бедняков и проучить их, но один из богачей погибает в драке. Тогда банде ребят приходится удариться в бега.

На момент съемок Тому Крузу был всего 21 год. Его коллегами по съемочной площадке стали Томас Хауэлл, Мэтт Диллон, Ральф Мачио, Патрик Суэйзи, Роб Лоу и другие. Все они были примерно одного возраста: от 17 до 30 лет. Фильм стал трамплином для многих современных звезд, поэтому они вспоминают его лишь с положительной точки зрения. Среди молодых мужчин часто возникали перепалки и недопонимание. Например Роб Лоу рассказывал, что однажды, когда они приехали в Нью-Йорк, ему пришлось жить в номере с Томом Крузом, чем тот был явно недоволен.

«Это был первый раз, когда я остановился в отеле “Плаза”. Мы регистрируемся, и Том узнает, что мы живем в одной комнате, и просто приходит в ярость», — рассказал он. Тем не менее, после съемок актеры остались в хороших отношениях.