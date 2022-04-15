Брак сгубили измены и клопы: история любви Гафта и модели Изергиной

Елена Изергина выросла в интеллигентной семье. Ее дедушка - Герой Соцтруда, знаменитый профессор Петр Изергин - стал прообразом доктора Айболита из повести Чуковского. Двоюродная бабушка Елена Лешковская была примой Малого театра. Изергина тоже грезила о карьере актрисы. Но поступить в театральное смогла только на специальность художник-бутафор. А окончив училище, устроилась на «Мосфильм», где успела поработать с великим и ужасным Иваном Пырьевым на картине «Идиот». Там же познакомилась с будущим мужем - начинающим актером Валентином Гафтом.

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Мир кино Елена покинула из-за болезни легких. А оправившись, приняла предложение позировать для рекламы шляпок. Так и попала в легендарный Общесоюзный дом моделей одежды на Кузнецком. Пока Изергина каталась по заграницам, получала подарки от богатых воздыхателей и носила дефицитные вещи, Гафт страдал от невостребованности. Из Театра сатиры его выгнали, в кошельке было пусто. Актер тайком продавал что-то из своих вещей и на вырученные средства покупал невесте и ее матери цветы и конфеты. В итоге они расписались.

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Брать фамилию супруга Елена наотрез отказалась. Зато Валентин ради нее стал Изергиным. Переехал к ней в однушку и, как рассказывали друзья пары, находился под каблуком. Правда, недолго. Карьера Гафта пошла в гору, и он принялся крутить романы на стороне. Незадолго до развода у артиста появилась постоянная любовница - актриса из Киева по имени Майя.

Изергина тоже не была верна. Судачили, будто бы у нее даже случилась короткая интрижка с Юрием Гагариным, с которым модель познакомилась на выставке советской промышленности в Лондоне. Брак омрачало и пристрастие Елены к бездомным животным.

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- Она каждый день приносила домой или котенка, который писал на батарею, - признавался Гафт в интервью. - Или безногих голубей, которые летали у нас над головой, - пахло в доме невозможно. Пес, подобранный Леной, сидел вместе с нами за столом и пил кофе. Тараканы и клопы так вписывались в общую картину, что их жалко было давить. Я ходил весь в шерсти и перьях.

В конце 60-х Изергина ушла от мужа к драматургу Далю Орлову и родила от него дочь Ольгу.

- Бывало, Гафт засиживался у меня в квартире и мог просто набрать номер Елены и молчать в трубку, слушая ее голос, - рассказывал сосед актера и бывший кагэбэшник Олег Леонов. - Мог немного выпить и долго говорить о ней, словно мучая себя этими воспоминаниями. Было видно, что Валя продолжал сильно любить Лену. Долго страдал. Даже говорил, что, когда она от него ушла, была мысль наложить на себя руки, но эту слабость он быстро прогнал.