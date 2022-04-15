Умер актер Борис Заволокин

Актер театра и кино Борис Заволокин скончался в Туле в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Тульский академический театр драмы.

Фото: Кадр из фильма "Не пройдет и года..." Кадр из фильма "Не пройдет и года..."

"Русский театр, Тульский академический театр драмы понес тяжелую утрату: после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался Борис Федорович Заволокин, любимец города, артист по призванию, личность яркая, незаурядная",

— заявили в пресс-службе.

Известно, что последний раз актер появлялся на сцене 27 марта в День театра. О месте и времени прощания с Борисом Заволокиным будет сообщено позднее.