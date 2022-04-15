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8 минут назад

Умер актер Борис Заволокин

Мария Иглина

Актер театра и кино Борис Заволокин скончался в Туле в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Тульский академический театр драмы.

Умер актер Борис Заволокин
Фото: Кадр из фильма "Не пройдет и года..."Кадр из фильма "Не пройдет и года..."

"Русский театр, Тульский академический театр драмы понес тяжелую утрату: после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался Борис Федорович Заволокин, любимец города, артист по призванию, личность яркая, незаурядная",

— заявили в пресс-службе.

Известно, что последний раз актер появлялся на сцене 27 марта в День театра. О месте и времени прощания с Борисом Заволокиным будет сообщено позднее.

Борис Заволокин известен по таким картинам, как "Нейлон 100%", "Почтовый роман", "Не пройдет и года..." и многим другим.

Актеры,Борис Заволокин,
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