Умер актер Борис Заволокин

Актер театра и кино Борис Заволокин скончался в Туле в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Тульский академический театр драмы.
"Русский театр, Тульский академический театр драмы понес тяжелую утрату: после продолжительной болезни на 83-м году жизни скончался Борис Федорович Заволокин, любимец города, артист по призванию, личность яркая, незаурядная",
— заявили в пресс-службе.
Известно, что последний раз актер появлялся на сцене 27 марта в День театра. О месте и времени прощания с Борисом Заволокиным будет сообщено позднее.
Борис Заволокин известен по таким картинам, как "Нейлон 100%", "Почтовый роман", "Не пройдет и года..." и многим другим.