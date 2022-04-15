Брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на боксерский поединок

Младший брат юмориста Криса Рока вызвал актера Уилла Смита на боксерский поединок. Таким образом, Кенни Рок хочет отомстить знаменитости за пощечину брату на премии "Оскар". Об этом сообщает TMZ.

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Брат Криса Рока подписал контракт с основателем Celebrity Boxing Деймоном Фельдманом. Кенни возмущен поступком актера и хочет воздать ему по заслугам. Рока-младшего не пугает разница в росте и роль Смита в фильме про Мухаммеда Али, Кенни убежден, что сможет победить Уилла Смита в боксерском поединке.