Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
7 часов назад

Брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на боксерский поединок

Мария Иглина

Младший брат юмориста Криса Рока вызвал актера Уилла Смита на боксерский поединок. Таким образом, Кенни Рок хочет отомстить знаменитости за пощечину брату на премии "Оскар". Об этом сообщает TMZ.

Брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на боксерский поединок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Брат Криса Рока подписал контракт с основателем Celebrity Boxing Деймоном Фельдманом. Кенни возмущен поступком актера и хочет воздать ему по заслугам. Рока-младшего не пугает разница в росте и роль Смита в фильме про Мухаммеда Али, Кенни убежден, что сможет победить Уилла Смита в боксерском поединке.

Напомним, что церемонии вручения премии "Оскар" Смит вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока за шутку о его жене, которая страдает алопецией.

Ранее Уиллу Смиту на 10 лет запретили посещать церемонию "Оскара".

Актеры,Оскар,Мухаммед Али,Уилл Смит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители