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3 часа назад

Эми Шумер рассказала об угрозах после ее шутки на "Оскаре"

Мария Иглина

Комедийная актриса и стендап-комик Эми Шумер, одна из ведущих церемонии вручения премии "Оскар-2022", рассказала о том, как ей звонили и угрожали расправой после мероприятия. Об этом пишет The People.

Эми Шумер рассказала об угрозах после ее шутки на "Оскаре"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шумер рассказала, как на церемонии она подошла к актрисе Кирстен Данст и пошутила, что та стала "наполнителем" для стула рядом со своим мужем Джесси Племонсом. Данст была номинирована на лучшую актрису второго плана, а ее супруг на на лучшую мужскую роль в фильме "Власть пса".

По словам Эми, она заранее связалась с актерами и предупредила их обо всех шутках, которые планировала произносить на церемонии вручения. Больше всего были возмущены поклонники Данст.

По словам Шумер, с ней связался Департамент полиции Лос-Анджелеса, чтобы найти угрожавшего ей человека. Однако актриса пошутила, что звонивший ошибся номером, перепутав ее с актером Уиллом Смитом, который ударил ведущего Криса Рока за шутку в адрес его жены.

Ранее брат Криса Рока вызвал Уилла Смита на боксерский поединок.

Актеры,Оскар,Эми Шумер,Уилл Смит,
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