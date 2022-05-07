Что стало с девочкой-демоном из триллера “Юленька”

Звезде российского фильма ужасов “Юленька” (2009) уже 25 лет. Как складывается актерская карьера Дарьи Балабановой, расскажет “Рамблер”.
Дарья – дочь Алексея Балабанова, но не кинорежиссера, а музыканта из Новокузнецка (группа “Ермаков и Ко”). Известно, что мама актрисы, Инна Балабанова, некоторое время возглавляла музей при театре “Школа драматического искусства”. Другим словом, Дарья росла в среде людей так или иначе связанных с искусством и творчеством.
Несмотря на то, то Дарья Балабанова училась в физико-математической школе, она также с успехом освоила игру на фортепиано и занималась танцами в хореографической студии. Высшее образование Дарья получала в ГИТИСе. Девушка выбрала мастерскую Олега Кудряшова. Уже в 2021 году Дарья Балабанова дебютировала на театральной сцене, сыграв главную женскую роль в спектакле “Библия”.
А как же кино? С карьерой киноактрисы дело обстоит несколько сложнее.
Когда Дарью Балабанову утвердили на главную детскую роль в картине Александра Стриженова, ей было всего 11 лет. Артистичная девочка произвела впечатление на всю съемочную группу. Режиссер картины, казалось, поймал удачу за хвост: нашел ребенка с миловидной внешностью, которая идеально контрастировала с характером героини Юли.
Кстати, если говорить о характере, Дарья Балабанова признавалась, что она и ее персонаж – люди абсолютно противоположные.
Фильм с Маратом Башаровым и Дарьей Балабоновой был отмечен народной кинопремией “Жорж”. Однако назвать его коммерчески успешным проектом сложно. Согласно данным, опубликованным на сайте “Кинопоиск”, кассовые сборы в России и мире едва покрыли израсходованный на производство картины бюджет (пять миллионов долларов).
Тем не менее, талант юной актрисы отметили многие. Дарье пророчили большое будущее в кино. Однако в последующие годы ее фильмография пополнялась медленно:
В 2022 году Дарья станет выпускницей ГИТИСа. Вероятнее всего, небольшое количество проектов в карьере актрисы связано в том числе и с тем, что она еще совсем молода и только завершает профессиональное обучение.
В социальных сетях Дарьи есть телефон ее менеджера, а это наводит на мысль, что бросать ремесло девушка не планирует.