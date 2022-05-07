Что стало с девочкой-демоном из триллера “Юленька”

Звезде российского фильма ужасов “Юленька” (2009) уже 25 лет. Как складывается актерская карьера Дарьи Балабановой, расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Юленька" Кадр из фильма "Юленька"

Дарья – дочь Алексея Балабанова, но не кинорежиссера, а музыканта из Новокузнецка (группа “Ермаков и Ко”). Известно, что мама актрисы, Инна Балабанова, некоторое время возглавляла музей при театре “Школа драматического искусства”. Другим словом, Дарья росла в среде людей так или иначе связанных с искусством и творчеством.

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Несмотря на то, то Дарья Балабанова училась в физико-математической школе, она также с успехом освоила игру на фортепиано и занималась танцами в хореографической студии. Высшее образование Дарья получала в ГИТИСе. Девушка выбрала мастерскую Олега Кудряшова. Уже в 2021 году Дарья Балабанова дебютировала на театральной сцене, сыграв главную женскую роль в спектакле “Библия”.

А как же кино? С карьерой киноактрисы дело обстоит несколько сложнее.

Когда Дарью Балабанову утвердили на главную детскую роль в картине Александра Стриженова, ей было всего 11 лет. Артистичная девочка произвела впечатление на всю съемочную группу. Режиссер картины, казалось, поймал удачу за хвост: нашел ребенка с миловидной внешностью, которая идеально контрастировала с характером героини Юли.

Кстати, если говорить о характере, Дарья Балабанова признавалась, что она и ее персонаж – люди абсолютно противоположные.

Фильм с Маратом Башаровым и Дарьей Балабоновой был отмечен народной кинопремией “Жорж”. Однако назвать его коммерчески успешным проектом сложно. Согласно данным, опубликованным на сайте “Кинопоиск”, кассовые сборы в России и мире едва покрыли израсходованный на производство картины бюджет (пять миллионов долларов).

Тем не менее, талант юной актрисы отметили многие. Дарье пророчили большое будущее в кино. Однако в последующие годы ее фильмография пополнялась медленно:

2011 год – фильмы “Slove. Прямо в сердце” и “Самоубийцы” (эпизодическая роль)

2013 год – фильм “Гагарин. Первый в космосе” (роль студентки) и комедийный сериал “Супер Макс” (СТС)

2016 год – детективная мелодрама “Напарницы” с Максимом Авериным (Дарья сыграла Машу, дочь персонажа Александра Константинова)

2018 год – сериал “Тайны госпожи Кирсановой” (в одном из эпизодов актриса сыграла персонажа по имени Ксения)

2021 год – детектив “Курорт цвета хаки” (Дарье Балабановой досталась роль юной Светланы, главной героини).

В 2022 году Дарья станет выпускницей ГИТИСа. Вероятнее всего, небольшое количество проектов в карьере актрисы связано в том числе и с тем, что она еще совсем молода и только завершает профессиональное обучение.