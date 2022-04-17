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1 час назад

Ограбленный Николас Кейдж попросил воров вернуть его комиксы

Мира Маркина

Актер Николас Кейдж попросил похитителей вернуть его коллекцию комиксов, украденную в 2000 году. Об этом он заявил в интервью ComicBook.

Ограбленный Николас Кейдж попросил воров вернуть его комиксы
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Кейдж оценил свою коллекцию в 10 миллионов долларов.

"Я просто хочу, чтобы вернули мои комиксы. Их украли. В свое время я купил их по довольно хорошей цене, сейчас они стали настоящими сокровищами и оцениваются в районе $10 млн. Комиксы сейчас у кого-то в сундуке с сокровищами, и я прошу вернуть их, потому что я мог бы столько всего сделать с этим. Я даже готов пожертвовать их на благотворительность".

Актер - фанат комиксов. Фамилию Кейдж он взял из-за персонажа Marvel Люка Кейджа. Настоящее имя знаменитости — Николас Ким Коппола.

Ранее стало известно, что Миккельсен намерен сыграть в четвертых «Фантастических тварях».

Актеры,Николас Кейдж,
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