Ограбленный Николас Кейдж попросил воров вернуть его комиксы

"Я просто хочу, чтобы вернули мои комиксы. Их украли. В свое время я купил их по довольно хорошей цене, сейчас они стали настоящими сокровищами и оцениваются в районе $10 млн. Комиксы сейчас у кого-то в сундуке с сокровищами, и я прошу вернуть их, потому что я мог бы столько всего сделать с этим. Я даже готов пожертвовать их на благотворительность".