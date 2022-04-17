Ограбленный Николас Кейдж попросил воров вернуть его комиксы

Актер Николас Кейдж попросил похитителей вернуть его коллекцию комиксов, украденную в 2000 году. Об этом он заявил в интервью ComicBook.
Кейдж оценил свою коллекцию в 10 миллионов долларов.
"Я просто хочу, чтобы вернули мои комиксы. Их украли. В свое время я купил их по довольно хорошей цене, сейчас они стали настоящими сокровищами и оцениваются в районе $10 млн. Комиксы сейчас у кого-то в сундуке с сокровищами, и я прошу вернуть их, потому что я мог бы столько всего сделать с этим. Я даже готов пожертвовать их на благотворительность".
Актер - фанат комиксов. Фамилию Кейдж он взял из-за персонажа Marvel Люка Кейджа. Настоящее имя знаменитости — Николас Ким Коппола.
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