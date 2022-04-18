«Сыграть хуже можно, но сложно»: Рязанов о Немоляевой

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

Светлана Немоляева мечтала сыграть главную Надю в «Иронии судьбы», актриса очень просила режиссера отдать эту роль именно ей и Эльдар Рязанов пытался дать ей эту возможность. Актриса в числе прочих пришла на кастинг, но, несмотря на давнее знакомство с Немоляевой, режиссеру ее пробы не понравились.

Видео дня

Но актриса отступать не собиралась. Она приходила еще и еще. Светлана Немоляева так хотела сыграть эту роль, что в общей сложности восемь раз приходила на кастинг.

Актриса представала перед режиссером в разных нарядах, париках, пела, пробовалась с разными партнерами и в совершенно разных сценах. Даже заказала за границей контактные линзы вместо очков, которые всегда носила. Но ни один из представленных актрисой образов Эльдара Рязанова, увы, не впечатлил. Каждый раз режиссеру чего-то не хватало, он понимал, что это не Надя.

Светлана Немоляева позже признавалась в одном из интервью, что Рязанов действительно давал ей много шансов, очень хотел ее снять, зная, как она об этом мечтает, но в итоге сдался и сказал, что «можно сыграть хуже, но трудно».

Актриса на режиссера не обиделась, понимая, что возможностей убедить его у нее было предостаточно. Позже Немоляева сыграла у Рязанова Олю в фильме «Служебный роман» и в этой роли запомнилась зрителям.

Что же касается Нади из «Иронии судьбы», то путь поиска актрисы на эту роль был непростым. Проходила пробы Алиса Фрейндлих в паре с Олегом Басилашвили, которого уже утвердили на роль Ипполита, но он его в итоге не сыграл. Рязанов очень хотел видеть в фильме, говорят, что актриса блестяще прошла пробы, но по какой-то причине кандидатуру Фрейндлих отклонил худсовет.

Валентина Талызина в числе прочих тоже пыталась убедить режиссера взять ее на роль. Но пробы актрисы тоже не устроили Рязанова. А вот голос Талызиной Наде, по мнению режиссера, очень подходил. В итоге, когда на роль утвердили Барбару Брыльску, чье произношение было далеко от идеала, Рязанов предложил Талызиной все же стать Надей, пусть и не совсем в привычном качестве: подарив героине свой голос. Увидели зрители актрису и на экране: она сыграла одну из подруг главной героини.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Не сыграла в «Иронии судьбы» и Людмила Гурченко, хотя Рязанов очень ценил ее талант. На пробах актриса выступала в паре с Андреем Мироновым. Артисты уже играли в месте в «Соломенной шляпке» и казалось, что это должно сыграть им на руку. Но все случилось с точностью до наоборот. В своей книге «Грустное лицо комедии» Эльдар Рязанов так описал эти пробы:

Они, как давно и хорошо сыгранный эстрадный дуэт, понеслись в лихой комедийной манере, очень далекой от моих режиссерских намерений. Это был период, когда я сам прощался с условной комедийной легкостью, искал новую стилистику, другую интонацию. Поэтому и отверг эту уверенную актерскую пару.

Людмила Гурченко настолько была ранена отказом, что никогда не вспоминала об этих пробах в интервью.