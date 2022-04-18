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19 часов назад

Как постарела звезда «Мисс Конгениальности» Сандра Буллок

Мира Маркина

Премьера фильма «Мисс Конгениальность» состоялась больше 20 лет назад, а главная звезда картины Сандра Буллок до сих пор в обойме. Летом 2021 года она вошла в список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Так, за съемки в фильме «Затерянный город», Буллок получила около 20 миллионов долларов. Как сейчас выглядит звезда нулевых и в каких фильмах ее можно увидеть, читайте в материале «Рамблера».

1/8 Премьера фильма «Мисс Конгениальность» состоялась больше 20 лет назад, а главная звезда картины Сандра Буллок до сих пор в обойме.
Фото: Кадр из фильма "Мисс конгениальность"
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2/8 За роль агента ФБР под прикрытием актриса получила номинацию на премию «Золотой глобус».
Фото: Кадр из фильма «Мисс Конгениальность»
3/8 Правда, вторая часть проекта потерпела неудачу, а Буллок заявила, что теперь будет сниматься преимущественно в малобюджетных независимых картинах.
Фото: Кадр из фильма «Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна»
4/8 Все изменилось в 2006 году, когда на экраны вышел фильм неизвестного в Голливуде режиссера Алехандро Агрести «Дом у озера», в котором актриса снялась с Киану Ривзом. Картина собрал в мировом проекте 114 млн долларов при бюджете в 40 миллионов.
Фото: Кадр из фильма «Дом у озера»
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5/8  В 2009 году актриса получила свой первый «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона» об игроке американской футбольной команды Майкле Оэре.
Фото: Кадр из фильма «Невидимая сторона»
6/8 Сандру Буллок можно увидеть еще в таких фильмах, как «Гравитация», «Жутко громко и запредельно близко», «Копы в юбках», «Птичий короб», «8 подруг Оушена» и новых картинах «Непрощенная» и «Затерянный город».
Фото: Кадр из фильма «Затерянный город»
7/8 Несмотря на суперуспешную карьеру в кино актриса призналась, что жизнь обрела смысл только с появлением детей. В январе 2010 года Сандра Буллок впервые стала мамой, усыновив мальчика Луиса Бардо. А в 2015 в семье звезды появилась еще и девочка, которую назвали Лейлой.
Фото: legion-media.ru
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8/8 Сейчас актриса счастлива с фотографом Брайаном Рэндаллом, пара встречается с 2015 года. Ходят слухи, что они уже официально оформили свои отношения, но не хотят это афишировать.
Фото: legion-media.ru

Первый успех пришел к Буллок после премьеры фильма «Скорость» в 1994 году, в котором она снялась вместе с Киану Ривзом. При бюджете в 30 миллионов долларов картина собрал 350 миллионов в прокате, сделав исполнителей главных ролей суперзвездами. После последовала череда проходных проектов и сиквел «Скорости», который стал крупнейшим провалом в мире кино.

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Однако на карьеру актрисы неудачные картины не сильно повлияли, и уже в 2000 году на экраны вышел фильм «Мисс Конгениальность», за роль в котором Сандра получила номинацию на премию «Золотой глобус». Правда, вторая часть проекта также потерпела неудачу, а Буллок заявила, что теперь будет сниматься преимущественно в малобюджетных независимых картинах.

Все изменилось в 2006 году, когда на экраны вышел фильм неизвестного в Голливуде режиссера Алехандро Агрести «Дом у озера», в котором актриса снялась все с тем же Киану Ривзом. Картина собрал в мировом проекте 114 млн долларов при бюджете в 40 миллионов.

В последующие годы выходят картины мистический триллер «Предчувствие» и комедия «Предложение». Последняя принесла Буллок ещё одну номинацию на «Золотой глобус». В 2009 году актриса получила свой первый «Оскар» за роль в фильме «Невидимая сторона» об игроке американской футбольной команды Майкле Оэре. За день до вручения престижной премии Сандра получила «Золотую малину» в номинации «Худшая актриса» за киноленту «Все о Стиве». Таким образом Буллок стала первой актрисой, получившей «Оскар» и «Золотую малину» за один год.

Звезду можно увидеть также в таких фильмах, как «Гравитация», «Жутко громко и запредельно близко», «Копы в юбках», «Птичий короб», «8 подруг Оушена» и новых картинах «Непрощенная» и «Затерянный город».

Отметим, что несмотря на суперуспешную карьеру в кино актриса призналась, что жизнь обрела смысл только с появлением детей. В январе 2010 года Сандра Буллок впервые стала мамой, усыновив мальчика Луиса Бардо. А в 2015 стало известно, что в семье актрисы появилась еще и девочка, которую назвали Лейлой. Сейчас актриса счастлива с фотографом Брайаном Рэндаллом, пара встречается с 2015 года. Ходят слухи, что они уже официально оформили свои отношения, но не хотят это афишировать.

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