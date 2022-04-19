Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде

59-летний актер Боб Оденкерк получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает DailyMail.
Звезда Оденкирка размещена рядом со звездой, принадлежащей его коллеге по сериалу "Во все тяжкие" Брайану Крэнстону. Это 2720-я мемориальная доска, установленная на Аллее славы.
Церемония была приурочена к выходу шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором актер исполнил одну из ролей.
Проект представляет собой спин-офф "Во все тяжкие".
"Лучше звоните Солу" вышел в 2015 году и получил множество наград, в том числе 39 номинаций на премию "Эмми".