Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде

59-летний актер Боб Оденкерк получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает DailyMail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Звезда Оденкирка размещена рядом со звездой, принадлежащей его коллеге по сериалу "Во все тяжкие" Брайану Крэнстону. Это 2720-я мемориальная доска, установленная на Аллее славы.

Церемония была приурочена к выходу шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором актер исполнил одну из ролей.

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