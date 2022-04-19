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2 часа назад

Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Газета.Ruиещё 1

59-летний актер Боб Оденкерк получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает DailyMail.

Боб Оденкерк получил звезду на Аллее славы в Голливуде
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда Оденкирка размещена рядом со звездой, принадлежащей его коллеге по сериалу "Во все тяжкие" Брайану Крэнстону. Это 2720-я мемориальная доска, установленная на Аллее славы.

Церемония была приурочена к выходу шестого сезона сериала "Лучше звоните Солу", в котором актер исполнил одну из ролей.

Проект представляет собой спин-офф "Во все тяжкие".

"Лучше звоните Солу" вышел в 2015 году и получил множество наград, в том числе 39 номинаций на премию "Эмми".

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