Вицина назвали недооцененным артистом из-за Гайдая

Кинокритик Давид Шнейдеров назвал советского актера Георгия Вицина недооцененным артистом российского кино из-за фильмов Леонида Гайдая. Об этом пишет «Радио 1».

По мнению Шнейдерова, Вицин стал заложником комедийного амплуа. «К сожалению, фильмы режиссера Леонида Гайдая "Кавказская пленница" и "Операция "Ы" укрепили всеобщую убежденность в том, что Вицин исключительно комедийный актер. Он был актером блестящим, очень разнообразным, но абсолютно недооцененным», — отметил кинокритик.

В ходе радиопередачи первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов добавил, что у многих Вицин ассоциируется в первую очередь с картинами Гайдая. Он также выразил уверенность, что под маской его образа скрывалась глубокая и ранимая личность.