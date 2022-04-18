Актер Гилев рассказал, как час целовался с Асмус

"Кристина Асмус на площадке учила меня целоваться. Поначалу ей казалось, что я это делаю слишком настойчиво. Я стал спокойнее. Но тогда Кристине показалось, что я слишком вялый. И примерно час у холодного моря мы искали "середину". Так Кристина лично срежиссировала наш поцелуй в этом фильме",