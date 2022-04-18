Актер Гилев рассказал, как час целовался с Асмус

Актер Сергей Гилев признался, что во время съемок фильма "Хочу замуж" долгое время не мог правильно поцеловать свою партнершу Кристину Асмус. Однако звезда "Интернов" за час научила коллегу, как правильно целоваться на камеру, пишет Cosmopolitan.
"Кристина Асмус на площадке учила меня целоваться. Поначалу ей казалось, что я это делаю слишком настойчиво. Я стал спокойнее. Но тогда Кристине показалось, что я слишком вялый. И примерно час у холодного моря мы искали "середину". Так Кристина лично срежиссировала наш поцелуй в этом фильме",
- вспомнил Гилев.
Актер добавил, что до этого в основном играл злодеев в фильмах, поэтому в романтических сценах у него было мало опыта. По словам Гилева, он не знал, как играть персонажа, который находится "в стадии взаимного согласия".