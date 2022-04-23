Что стало с "Кармелитой"

Уроженка Красного Кута Юлия Зимина прославилась на всю страну в 2005 году после показа мелодраматического сериала «Кармелита». Гордая и страстная цыганка в ее исполнении покорила всех зрителей канала «Россия 1». «Рамблер» разбирался в жизни главной цыганки нулевых.

Фото: Кадр из сериала "Кармелита" Кадр из сериала "Кармелита"

Юлия родилась в семье ветеринара и учительницы, но с юных лет мечтала об артистической карьере. В 2003 году она окончила театральный факультет Саратовской консерватории, а уже через 2 года получила свою звездную роль, обойдя на кастинге 200 претенденток.

Хотя актриса скрывает свою личную жизнь, несколько ее романов все-таки стали достоянием общественности. Во время съемок «Кармелиты» Юлия встречалась с коллегой по сериалу Владимиром Череповским, однако отношения разрушились из-за ревности мужчины.

Кстати, на съемках продолжения сериала у актрисы возник еще один служебный роман — с женатым актером Максимом Щеголевым. Позже пара рассталась.

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В 2015 году Юлия стала мамой. Однако актриса не раскрывает имя отца своей дочери Серафимы.

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Некоторое время актриса была замужем за серфером Андреем Карром. 17 августа 2020 года Юлия сообщила своим подписчикам, что вновь вышла замуж и опубликовала свадебные фотографии, однако не назвала имя избранника.

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Позже в «Экспресс газете» появилась информация, что мужем актрисы стал бывший боксер Денис Новиков, который в настоящее время занимается бизнесом.

Юлия активно снимается («Наследница», «Женщина его мечты», «Тайна Анри Пика», «Между двух огней») и уже 10 лет работает телеведущей программы «Доброе утро».

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Последние проекты в кино — фильм "Врачебная ошибка", озвучка в мультфильме "Кощей. Начало", мелодрама "Некрасивая". 40-летняя Зимина также непрерывно играет в театре. Сейчас зрители могут посмотреть мюзикл "Принцесса цирка" с Зиминой в главной роли — актриса танцует, поет и даже выполняет акробатические номера.