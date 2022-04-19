Лихая биография Уилла Смита

Баловень судьбы, миллиардер из трущоб, величайший актёр всех времен и народов и даже охотник на инопланетян — как только не называют Уилла Смита. На его счету «Золотой глобус», две «Грэмми» и «Оскар» за лучшую мужскую роль. С виду он порядочный семьянин и любящий отец семейства, но у него, как и у многих звёзд, достаточно скелетов в шкафу. «Секрет» вспоминает их и жизненный путь незаурядного Смита.
Уилл Смит родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Его отец Уиллард — ветеран ВВС США, холодильщик, а мать Кэролайн работала школьной учительницей. Помимо Уилла, в семье было ещё трое детей. Родители будущего актёра развелись, когда ему было 13 лет.
Отец семейства всегда мечтал, чтобы хоть кто-то из его детей выбился в люди, но на Уилла особых ставок не делал. В отличие от сестры и братьев он рос ребёнком легкомысленным: витал в облаках, тянулся к искусству и не старался стать лучшим учеником в школе. Как и многие темнокожие американские ребята, будущий актёр в подростковом возрасте увлёкся хип-хопом и к 12–13 годам уже сам писал тексты песен и читал рэп.
Высшее образование Смит так и не получил, хотя возможностей было предостаточно. Поговаривают, что парню изначально предложили стипендию в Массачусетском технологическом институте. В 80-е годы американские университеты и колледжи активно набирали темнокожих абитуриентов, чтобы искоренить расовое неравенство. Тем более Уилл набрал неплохие баллы на выпускных экзаменах. Но парень от поступления отказался, отдав предпочтение музыке.
Будучи большим любителем вечеринок, 16-летний Уилл постоянно зависал на разных развлекательных мероприятиях. На одном из них он и познакомился с диджеем Джеффом Таунсом. Молодые люди подружились и в 1985 году основали музыкальный дуэт DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince.
Начинающих музыкантов заметил продюсер Расселл Симмонс, и в 1987 году дуэт выпустил свой первый альбом Rock the House. В 1988 году за сингл Parents Just Don't Understand музыканты получили «Грэмми».
Уилла и его товарища частенько приглашали на интервью и телешоу, а от поклонниц не было отбоя. Вместе с популярностью пришли и деньги. Впрочем, все гонорары артист быстро сливал, покупая всё, за что зацепится глаз, включая дорогие мотоциклы, к которым питал настоящую страсть в молодости.
Как говорится, рано или поздно всему приходит конец — вскоре Уилл узнал, что такое налоги. Власти насчитали, что музыкант задолжал, по разным данным, от $2,8 млн до $6 млн налогов — в итоге у Смита изъяли часть имущества и несколько лет забирали часть его гонораров. Фактически к концу 80-х годов он был знаменитым человеком, но с долгами и без денег.
В 1990 году Уилл Смит отошёл от участия в ток-шоу и сконцентрировался на карьере актёра. Свою первую крупную роль он получил в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Сюжет «Принца» незамысловатый: молодой парнишка из гетто влезает в гангстерские дела, а потом уезжает к богатым и интеллигентным родственникам, где начинает жизнь с чистого листа. Этот проект катапультировал карьеру Смита и вывел его из статуса бедных звёзд. Молодого актёра сразу заметили в кинокругах и предложили сняться в нескольких блокбастерах: «Шесть степеней отчуждения» (1993) и «Плохие парни» (1995) — картины собрали в сумме более $140 млн по всему миру.
В 1996 году он снялся в фильме «День независимости», который на тот момент стал вторым самым кассовым фильмом в истории. А на следующий год блеснул в культовых «Людях в чёрном».
Тогда же, в 1997 году, он начал сольную музыкальную карьеру. Его сингл Gettin' Jiggy wit It занял первое место в Billboard Hot 100 (престижный хит-парад ста наиболее популярных в США песен). В 2001 году Уилл Смит снялся в биографическом фильме «Али», который принёс ему первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
В 2003 году Уилл Смит вернулся во вторую часть франшизы «Плохие парни», а в 2006 году последовал фильм «В погоне за счастьем», с которым актёра ещё раз номинировали на «Оскар». В 2016 году Смит сыграл Дэдшота в суперзлодейском боевике «Отряд самоубийц», а в 2019-м снялся в фильме Гая Ричи «Аладдин», который собрал в прокате более $1 млрд и стал самым кассовым в фильмографии актёра. Последняя роль Уилла Смита на данный момент — спортивная драма «Король Ричард», которая вышла на экраны в 2021 году. Актёр сыграл отца теннисисток Серены и Винус Уильямс. Картина собрала в мировом прокате $38,4 млн и принесла актёру «Оскар».
У Уилла Смита два брака за спиной. В 1992 году актёр женился на предпринимательнице и актрисе Шери Зампино. В этих отношениях у Смита родился сын Трей. Через три года пара развелась, а в 1997 году Уилл женился на актрисе Джаде Корен Пинкетт. С ней он живёт по сей день. У пары двое детей: сын Джейден и дочь Уиллоу.
Несмотря на десятилетия совместной жизни, брак Уилла и Джады сложно назвать образцово-показательным. У супругов всегда были разные взгляды на жизнь, и идти на компромиссы порой было непросто.
Джада, как вспоминает актёр, не хотела традиционной свадебной церемонии, но уступила из-за желания Уилла.
«Это будет первый из череды компромиссов, на которые Джада пойдёт за все эти годы. Хотя они болезненно бьют по её собственным ценностям»,
— делился Уилл.
Спустя годы Смит убедил её переехать в загородный дом, расположенный на огромном участке площадью 256 акров, который она категорически не хотела покупать.
«Ничего хорошего не выйдет из того, что вы тратите с трудом заработанные деньги на "семейный дом", который не нужен вашей жене. Вы вносите первоначальный взнос за раздор и в течение многих лет будете выплачивать ипотеку страданий. Или ещё хуже»,
— продолжал Смит.
По мере того как слава Смита росла, Джаде постоянно приходилось жертвовать своей карьерой ради съёмок супруга. Ситуация достигла своего апогея в 2011 году, когда к 40-летию супруги Уилл подготовил документальный фильм о её семье… Актёр рассказал не только о жизни своей супруги, но и о её белом предке, который когда-то был рабовладельцем. Этот эпизод стал одним из камней в семейную лодку.
«Наш брак трещал по швам. Мы больше не могли притворяться. Мы оба были несчастны, и, очевидно, нужно было что-то менять»,
— говорил Уилл.
Вероятно, брак актёров трещал по швам ещё из-за разных семейных ценностей. Джада выросла в семье, где у родителей был открытый брак. Она якобы не понимала стремление Уилла к моногамии и хотела больше свободы. Актёру пришлось идти на компромисс.
«Джада никогда не верила в классический брак, — говорит Смит. — В её семье были примеры неконвенциональных отношений. Обстановка, в которой она выросла, сильно отличалась от той, в которой рос я. Мы с ней много разговаривали о том, что такое "идеальные отношения". Какой способ взаимодействия для пары лучше? На протяжении большей части нашей совместной жизни нашим выбором была моногамия, но при этом мы не договаривались, что это единственная и совершенная форма отношений. А ведь брак не может быть тюрьмой. Я не готов рекомендовать наш путь кому-нибудь ещё. Я вообще не знаю, можно ли его советовать кому-то. Но та свобода, которой мы наделили друг друга, безоговорочная поддержка друг друга, — по-моему, это и есть высшая степень проявления любви».
Уилл смирился с тем, что его жена некоторое время крутила роман с молодым рэп-исполнителем Августом Элсайном. Впрочем, актёр и сам был не прочь завести интрижку на стороне. Уилл Смит мечтал о целом гареме женщин, в числе которых была бы актриса Холли Берри.
«Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной ещё с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, мне казалась отличной»,
— делился актёр.
Уилл Смит не только первоклассный актёр, но и мастер раздавать оплеухи. На 94-й церемонии вручения «Оскара» актёр отвесил пощёчину комику Крису Року за то, что тот неудачно пошутил над аллопецией его жены. Ведущий мероприятия сравнил актрису с «Солдатом Джейн», после чего Уилл поднялся на сцену и ударил Криса по лицу. И хотя за свой экспрессивный поступок актёр извинился и пообещал работать над тем, чтобы никогда больше «насилие не брало верх над разумом», его всё равно наказали.
Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту в течение десяти лет посещать церемонии вручения «Оскара» и другие мероприятия, которые проходят под эгидой организации.
В 2017 году актриса Лия Ремини рассказала журналистам, что видела Джаду в центре сайентологии, который частенько посещают звёзды. Правда, жена Уилла Смита поспешила опровергнуть домыслы, заявив, что посещала учреждение, исключительно чтобы найти сотрудников для своей благотворительной академии.
«Для меня каждая религия — это мой дом. Поэтому для меня не проблема зайти в церковь сайентологии и сказать: "Я не сайентолог, но хочу побыть с вами и посмотреть, что вы можете мне предложить"»,
— говорила Джада.
Вот только сайентологи говорят обратное. Некая Сэм Доминго, которая посвятила этой псевдорелигии 20 лет своей жизни, утверждает , что Джада Смит якобы обманывает поклонников и на самом деле была рекрутером организации: «Ей поручили привлекать людей в сайентологию, и я уверена, что она получила за это комиссию. А Уилл собирался вложить $1 млн в новую сайентологическую школу в Санта-Монике».
Уилл и Джада Смит не раз говорили о том, что они никогда не наказывали детей и растили их в свободе. Такой подход к воспитанию отчасти и привёл к тому, что в 2014 году звёздная парочка оказалась в центре скандала из-за интимной фотографии своей несовершеннолетней дочери. Фотография привлекла внимание сотрудников Департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса.
«Уилл и Джада Пинкетт Смит активно сотрудничали с официальными представителями организации. Конечно, они недовольны тем, что их родительские обязанности теперь контролируют, но они понимают»,
— прокомментировал тогда инсайдер.
Пощёчина, которую Уилл Смит отвесил комику Крису Року на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году, вероятно, станет самым большим чёрным пятном в его актёрской карьере и повлияет на прибыль, которую актёр получит в дальнейшем за съёмки в фильмах. Но на его общем финансовом состоянии этот инцидент вряд ли скажется.
По данным Forbes, в 2020 году Смит заработал $44,5 млн. И львиную долю этого бюджета составила прибыль от социальных сетей — Instagram (запрещён на территории РФ), YouTube и TikTok, — поскольку в 2020 году не вышло ни одного нового фильма с участием актёра. Кроме того, во время пандемии коронавируса Смит заключил сделку со Snapchat и выпустил многосерийный проект под названием Will from Home, чтобы развлечь людей на самоизоляции.
Состояние Уилла Смита на 2022 год составляет около $350 млн. Известно , что только за съёмки в фильме «Король Ричард» он получил $40 млн.
Кто много зарабатывает, тот много тратит. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Уиллу Смиту удалось заработать себе на роскошный образ жизни, мощный портфель недвижимости, шикарные автомобили, инвестиции в миллионы долларов, баскетбольную команду и многое другое.
В Калифорнии, неподалёку от парка Малибу-Крик, у актёра есть роскошный особняк площадью более 2300 кв. м, расположенный на участке в 60 га. На территории есть все атрибуты успешной жизни: частное озеро, тропа для верховой езды, конюшни, теннисные корты, баскетбольная и волейбольная площадки, бассейн, комната для медитации и даже студия звукозаписи.
Уилл Смит и его супруга также владеют особняком в Лос-Анджелесе, за который они заплатили в 2010 году $42 млн. В доме, расположенном на участке в 150 акров, есть пять спален и пять ванных комнат.
В 2011 году Уилл Смит и его супруга стали совладельцами баскетбольной команды Philadelphia 76ers. Правда, стоимость контрольного пакета акций не разглашалась. А ещё у актёра есть своя продюсерская компания Overbrook Entertainment. Ранее Уиллу Смиту также принадлежали частный самолёт и дом на колёсах , который он сдавал в аренду за $9000 в неделю, правда, неизвестно, сохранил ли актёр это имущество.