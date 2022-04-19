Лихая биография Уилла Смита

Баловень судьбы, миллиардер из трущоб, величайший актёр всех времен и народов и даже охотник на инопланетян — как только не называют Уилла Смита. На его счету «Золотой глобус», две «Грэмми» и «Оскар» за лучшую мужскую роль. С виду он порядочный семьянин и любящий отец семейства, но у него, как и у многих звёзд, достаточно скелетов в шкафу. «Секрет» вспоминает их и жизненный путь незаурядного Смита.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Уилл Смит родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Его отец Уиллард — ветеран ВВС США, холодильщик, а мать Кэролайн работала школьной учительницей. Помимо Уилла, в семье было ещё трое детей. Родители будущего актёра развелись, когда ему было 13 лет.

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Отец семейства всегда мечтал, чтобы хоть кто-то из его детей выбился в люди, но на Уилла особых ставок не делал. В отличие от сестры и братьев он рос ребёнком легкомысленным: витал в облаках, тянулся к искусству и не старался стать лучшим учеником в школе. Как и многие темнокожие американские ребята, будущий актёр в подростковом возрасте увлёкся хип-хопом и к 12–13 годам уже сам писал тексты песен и читал рэп.

Высшее образование Смит так и не получил, хотя возможностей было предостаточно. Поговаривают, что парню изначально предложили стипендию в Массачусетском технологическом институте. В 80-е годы американские университеты и колледжи активно набирали темнокожих абитуриентов, чтобы искоренить расовое неравенство. Тем более Уилл набрал неплохие баллы на выпускных экзаменах. Но парень от поступления отказался, отдав предпочтение музыке.

Рэп и кино

Будучи большим любителем вечеринок, 16-летний Уилл постоянно зависал на разных развлекательных мероприятиях. На одном из них он и познакомился с диджеем Джеффом Таунсом. Молодые люди подружились и в 1985 году основали музыкальный дуэт DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince.

Начинающих музыкантов заметил продюсер Расселл Симмонс, и в 1987 году дуэт выпустил свой первый альбом Rock the House. В 1988 году за сингл Parents Just Don't Understand музыканты получили «Грэмми».

Уилла и его товарища частенько приглашали на интервью и телешоу, а от поклонниц не было отбоя. Вместе с популярностью пришли и деньги. Впрочем, все гонорары артист быстро сливал, покупая всё, за что зацепится глаз, включая дорогие мотоциклы, к которым питал настоящую страсть в молодости.

Секрет Фирмы

Как говорится, рано или поздно всему приходит конец — вскоре Уилл узнал, что такое налоги. Власти насчитали, что музыкант задолжал, по разным данным, от $2,8 млн до $6 млн налогов — в итоге у Смита изъяли часть имущества и несколько лет забирали часть его гонораров. Фактически к концу 80-х годов он был знаменитым человеком, но с долгами и без денег.

В 1990 году Уилл Смит отошёл от участия в ток-шоу и сконцентрировался на карьере актёра. Свою первую крупную роль он получил в сериале «Принц из Беверли-Хиллз». Сюжет «Принца» незамысловатый: молодой парнишка из гетто влезает в гангстерские дела, а потом уезжает к богатым и интеллигентным родственникам, где начинает жизнь с чистого листа. Этот проект катапультировал карьеру Смита и вывел его из статуса бедных звёзд. Молодого актёра сразу заметили в кинокругах и предложили сняться в нескольких блокбастерах: «Шесть степеней отчуждения» (1993) и «Плохие парни» (1995) — картины собрали в сумме более $140 млн по всему миру.

В 1996 году он снялся в фильме «День независимости», который на тот момент стал вторым самым кассовым фильмом в истории. А на следующий год блеснул в культовых «Людях в чёрном».

Тогда же, в 1997 году, он начал сольную музыкальную карьеру. Его сингл Gettin' Jiggy wit It занял первое место в Billboard Hot 100 (престижный хит-парад ста наиболее популярных в США песен). В 2001 году Уилл Смит снялся в биографическом фильме «Али», который принёс ему первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

В 2003 году Уилл Смит вернулся во вторую часть франшизы «Плохие парни», а в 2006 году последовал фильм «В погоне за счастьем», с которым актёра ещё раз номинировали на «Оскар». В 2016 году Смит сыграл Дэдшота в суперзлодейском боевике «Отряд самоубийц», а в 2019-м снялся в фильме Гая Ричи «Аладдин», который собрал в прокате более $1 млрд и стал самым кассовым в фильмографии актёра. Последняя роль Уилла Смита на данный момент — спортивная драма «Король Ричард», которая вышла на экраны в 2021 году. Актёр сыграл отца теннисисток Серены и Винус Уильямс. Картина собрала в мировом прокате $38,4 млн и принесла актёру «Оскар».

Полигамный брак

У Уилла Смита два брака за спиной. В 1992 году актёр женился на предпринимательнице и актрисе Шери Зампино. В этих отношениях у Смита родился сын Трей. Через три года пара развелась, а в 1997 году Уилл женился на актрисе Джаде Корен Пинкетт. С ней он живёт по сей день. У пары двое детей: сын Джейден и дочь Уиллоу.

Несмотря на десятилетия совместной жизни, брак Уилла и Джады сложно назвать образцово-показательным. У супругов всегда были разные взгляды на жизнь, и идти на компромиссы порой было непросто.

Джада, как вспоминает актёр, не хотела традиционной свадебной церемонии, но уступила из-за желания Уилла.

«Это будет первый из череды компромиссов, на которые Джада пойдёт за все эти годы. Хотя они болезненно бьют по её собственным ценностям»,

— делился Уилл.

Спустя годы Смит убедил её переехать в загородный дом, расположенный на огромном участке площадью 256 акров, который она категорически не хотела покупать.

«Ничего хорошего не выйдет из того, что вы тратите с трудом заработанные деньги на "семейный дом", который не нужен вашей жене. Вы вносите первоначальный взнос за раздор и в течение многих лет будете выплачивать ипотеку страданий. Или ещё хуже»,

— продолжал Смит.

По мере того как слава Смита росла, Джаде постоянно приходилось жертвовать своей карьерой ради съёмок супруга. Ситуация достигла своего апогея в 2011 году, когда к 40-летию супруги Уилл подготовил документальный фильм о её семье… Актёр рассказал не только о жизни своей супруги, но и о её белом предке, который когда-то был рабовладельцем. Этот эпизод стал одним из камней в семейную лодку.

«Наш брак трещал по швам. Мы больше не могли притворяться. Мы оба были несчастны, и, очевидно, нужно было что-то менять»,

— говорил Уилл.

Вероятно, брак актёров трещал по швам ещё из-за разных семейных ценностей. Джада выросла в семье, где у родителей был открытый брак. Она якобы не понимала стремление Уилла к моногамии и хотела больше свободы. Актёру пришлось идти на компромисс.

«Джада никогда не верила в классический брак, — говорит Смит. — В её семье были примеры неконвенциональных отношений. Обстановка, в которой она выросла, сильно отличалась от той, в которой рос я. Мы с ней много разговаривали о том, что такое "идеальные отношения". Какой способ взаимодействия для пары лучше? На протяжении большей части нашей совместной жизни нашим выбором была моногамия, но при этом мы не договаривались, что это единственная и совершенная форма отношений. А ведь брак не может быть тюрьмой. Я не готов рекомендовать наш путь кому-нибудь ещё. Я вообще не знаю, можно ли его советовать кому-то. Но та свобода, которой мы наделили друг друга, безоговорочная поддержка друг друга, — по-моему, это и есть высшая степень проявления любви».

Уилл смирился с тем, что его жена некоторое время крутила роман с молодым рэп-исполнителем Августом Элсайном. Впрочем, актёр и сам был не прочь завести интрижку на стороне. Уилл Смит мечтал о целом гареме женщин, в числе которых была бы актриса Холли Берри.

«Не знаю, откуда у меня возникла эта мысль, может быть, она со мной ещё с подросткового возраста, но сама идея путешествовать с 20 женщинами, которых бы я любил и о которых заботился, мне казалась отличной»,

— делился актёр.

Скандалы

Пощёчина на премии «Оскар»

Уилл Смит не только первоклассный актёр, но и мастер раздавать оплеухи. На 94-й церемонии вручения «Оскара» актёр отвесил пощёчину комику Крису Року за то, что тот неудачно пошутил над аллопецией его жены. Ведущий мероприятия сравнил актрису с «Солдатом Джейн», после чего Уилл поднялся на сцену и ударил Криса по лицу. И хотя за свой экспрессивный поступок актёр извинился и пообещал работать над тем, чтобы никогда больше «насилие не брало верх над разумом», его всё равно наказали.

Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту в течение десяти лет посещать церемонии вручения «Оскара» и другие мероприятия, которые проходят под эгидой организации.

Возможная связь с сайентологией

В 2017 году актриса Лия Ремини рассказала журналистам, что видела Джаду в центре сайентологии, который частенько посещают звёзды. Правда, жена Уилла Смита поспешила опровергнуть домыслы, заявив, что посещала учреждение, исключительно чтобы найти сотрудников для своей благотворительной академии.

«Для меня каждая религия — это мой дом. Поэтому для меня не проблема зайти в церковь сайентологии и сказать: "Я не сайентолог, но хочу побыть с вами и посмотреть, что вы можете мне предложить"»,

— говорила Джада.

Вот только сайентологи говорят обратное. Некая Сэм Доминго, которая посвятила этой псевдорелигии 20 лет своей жизни, утверждает , что Джада Смит якобы обманывает поклонников и на самом деле была рекрутером организации: «Ей поручили привлекать людей в сайентологию, и я уверена, что она получила за это комиссию. А Уилл собирался вложить $1 млн в новую сайентологическую школу в Санта-Монике».

Пикантное фото дочери

Уилл и Джада Смит не раз говорили о том, что они никогда не наказывали детей и растили их в свободе. Такой подход к воспитанию отчасти и привёл к тому, что в 2014 году звёздная парочка оказалась в центре скандала из-за интимной фотографии своей несовершеннолетней дочери. Фотография привлекла внимание сотрудников Департамента по делам детей и семьи Лос-Анджелеса.

«Уилл и Джада Пинкетт Смит активно сотрудничали с официальными представителями организации. Конечно, они недовольны тем, что их родительские обязанности теперь контролируют, но они понимают»,

— прокомментировал тогда инсайдер.

Доходы

Пощёчина, которую Уилл Смит отвесил комику Крису Року на церемонии вручения премии «Оскар» в 2022 году, вероятно, станет самым большим чёрным пятном в его актёрской карьере и повлияет на прибыль, которую актёр получит в дальнейшем за съёмки в фильмах. Но на его общем финансовом состоянии этот инцидент вряд ли скажется.

Секрет Фирмы

По данным Forbes, в 2020 году Смит заработал $44,5 млн. И львиную долю этого бюджета составила прибыль от социальных сетей — Instagram (запрещён на территории РФ), YouTube и TikTok, — поскольку в 2020 году не вышло ни одного нового фильма с участием актёра. Кроме того, во время пандемии коронавируса Смит заключил сделку со Snapchat и выпустил многосерийный проект под названием Will from Home, чтобы развлечь людей на самоизоляции.

Состояние Уилла Смита на 2022 год составляет около $350 млн. Известно , что только за съёмки в фильме «Король Ричард» он получил $40 млн.

Расходы

Кто много зарабатывает, тот много тратит. За свою более чем тридцатилетнюю карьеру Уиллу Смиту удалось заработать себе на роскошный образ жизни, мощный портфель недвижимости, шикарные автомобили, инвестиции в миллионы долларов, баскетбольную команду и многое другое.

Автомобили

Maybach 57С ($417 402);

Rolls-Royce Ghost ($311 900);

Bentley Azure ($370 000);

Ford Mustang 1965 года ($30 000–$40 000);

Tesla Roadster ($200 000);

BMW i8 ($147 500). У актёра внушительная коллекция автомобилей. Общая стоимость его автопарка, по подсчётам The Sun, составляет $1,48 млн. А вот некоторые из его автомобилей:

Недвижимость

В Калифорнии, неподалёку от парка Малибу-Крик, у актёра есть роскошный особняк площадью более 2300 кв. м, расположенный на участке в 60 га. На территории есть все атрибуты успешной жизни: частное озеро, тропа для верховой езды, конюшни, теннисные корты, баскетбольная и волейбольная площадки, бассейн, комната для медитации и даже студия звукозаписи.

Уилл Смит и его супруга также владеют особняком в Лос-Анджелесе, за который они заплатили в 2010 году $42 млн. В доме, расположенном на участке в 150 акров, есть пять спален и пять ванных комнат.

Другие траты