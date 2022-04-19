Лиам Нисон хочет вернуться в «Звездные войны»

Актер Лиам Нисон порассуждал о возвращении к роли Квай-Гон Джинна в кинофраншизе «Звездных войн». В комментарии для портала ComicBook он отметил, что согласился бы вновь сыграть этого персонажа только в полнометражном фильме.

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Квай-Гон Джинн — мастер-джедай, наставник Оби-Вана Кеноби. Он был одним из главных героев фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». В ходе сюжета Джинн вступает в схватку с Дартом Молом, в которой оказывается побежден. Из-за полученных в ходе сражения ран Квай-Гон Джинн умирает, а его тело сжигают на костре.