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1 час назад

Лиам Нисон рассказал о желании вернуться в«Звездные войны»

CyberSport.ru

Актер Лиам Нисон порассуждал о возвращении к роли Квай-Гон Джинна в кинофраншизе «Звездных войн». В комментарии для портала ComicBook он отметил, что согласился бы вновь сыграть этого персонажа только в полнометражном фильме.

Лиам Нисон хочет вернуться в «Звездные войны»
Фото: CyberSportCyberSport

Квай-Гон Джинн — мастер-джедай, наставник Оби-Вана Кеноби. Он был одним из главных героев фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». В ходе сюжета Джинн вступает в схватку с Дартом Молом, в которой оказывается побежден. Из-за полученных в ходе сражения ран Квай-Гон Джинн умирает, а его тело сжигают на костре.

Ранее о желании вернуться во франшизу «Звездных войн» рассказал актер Сэмюэл Л. Джексон. Последний раз его персонаж-джедай по имени Мейс Винду появлялся в части с подзаголовком «Эпизод III: Месть ситхов» — герой был выброшен из окна многоэтажного здания, однако в дальнейшем его смерть не была подтверждена.

Актеры,Лиам Нисон,Сэмюэл Джексон,
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