Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме Minecraft

Звезда "Аквамена" и "Дюны" Джейсон Момоа снова примет участие в проекте Warner Bros, пишет The Hollywood Reporter. Речь идет об экранизации видеоигры Minecraft. Режиссером выступит создатель фильма "Наполеон Динамит" Джаред Хесс.

Продюсировать картину взялись Мэри Пэрент и Рой Ли, которые ранее работали над "Дюной". При этом продюсер Джилл Мессик получит посмертную награду за разработку фильма. Она не успела закончить этот проект в 2018 году.

Среди исполнительных продюсеров — Джон Берг, Кейл Бойтер и Джон Спэйтс. Видеоигра была разработана шведской студией Mojang Studios.

Minecraft дебютировала в 2011 году и основана на создании блоков для постройки структур в выдуманных мирах. Игра стала бестселлером, число ее пользователей достигло 100 млн всего через несколько лет после запуска и помогла Microsoft приобрести компанию по разработке видеоигр Mojang за $2,5 млрд в 2014 году. Warner Bros уже много лет разрабатывает проект, основанный на этой игре.