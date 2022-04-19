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3 часа назад

Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме Minecraft

Газета.Ru

Звезда "Аквамена" и "Дюны" Джейсон Момоа снова примет участие в проекте Warner Bros, пишет The Hollywood Reporter. Речь идет об экранизации видеоигры Minecraft. Режиссером выступит создатель фильма "Наполеон Динамит" Джаред Хесс.

Джейсон Момоа сыграет главную роль в фильме Minecraft
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Продюсировать картину взялись Мэри Пэрент и Рой Ли, которые ранее работали над "Дюной". При этом продюсер Джилл Мессик получит посмертную награду за разработку фильма. Она не успела закончить этот проект в 2018 году.

Среди исполнительных продюсеров — Джон Берг, Кейл Бойтер и Джон Спэйтс. Видеоигра была разработана шведской студией Mojang Studios.

Minecraft дебютировала в 2011 году и основана на создании блоков для постройки структур в выдуманных мирах. Игра стала бестселлером, число ее пользователей достигло 100 млн всего через несколько лет после запуска и помогла Microsoft приобрести компанию по разработке видеоигр Mojang за $2,5 млрд в 2014 году. Warner Bros уже много лет разрабатывает проект, основанный на этой игре.

Также у Момоа и Warner должен выйти фильм "Аквамен-2" в марте 2023 года. Он является продолжением картины "Аквамен", собравшим $1 млрд в 2018 году. Ранее Джейсон Момоа рассказал, кого играет в "Форсаже 10".

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