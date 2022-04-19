Внук Фрейндлих назвал причину любви к театральным буфетам

29-летний продюсер фильмов «Карп отмороженный» и «Родители строгого режима» признался, что не питает особой любви к столичным ресторанам, но закулисные буфеты театров ему по душе.

Владимиров добавил, что любит взять чай и молочный шоколад с фундуком, пойти на Патриарший мост и сидеть там час — смотреть по сторонам, разговаривать по телефону или слушать музыку. «Делаю это раз в месяц точно. Но не зимой, конечно», — уточнил он.