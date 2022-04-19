Жена Карякина рассказала о его состоянии: «Лицо деформировалось»

«Когда доктора готовили его к лучевой терапии, сказали, мол, у вас ощущения будут, как будто кипяток выпили. Но, несмотря на всю эту боль, он очень стойко держался, находил в себе силы шутить, быть оптимистом, работать. Сейчас он чувствует себя ужасно, у него возобновились боли, сильно отекло лицо, которое из-за деформации он вынужден скрывать. Чувствует слабость, с трудом передвигается по квартире. Говорить не может»,