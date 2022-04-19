Жена Карякина рассказала о его состоянии: «Лицо деформировалось»

50-летний актер Сергей Карякин недавно признался, что страдает страшной болезнью — у него рак языка четвертой степени.
Операцию проводить нельзя, и врачи не дают никаких прогнозов. Проблемы артиста начались после похода в стоматологию, где ему не подпилили кусок пломбы, который в итоге ранил язык. Карякин не обращал внимания на поражение до тех пор, пока не начались сильные боли.
Однако Сергей старался не унывать и даже продолжал работать.
«Когда доктора готовили его к лучевой терапии, сказали, мол, у вас ощущения будут, как будто кипяток выпили. Но, несмотря на всю эту боль, он очень стойко держался, находил в себе силы шутить, быть оптимистом, работать. Сейчас он чувствует себя ужасно, у него возобновились боли, сильно отекло лицо, которое из-за деформации он вынужден скрывать. Чувствует слабость, с трудом передвигается по квартире. Говорить не может»,
— рассказала жена актера в эфире передачи «Звезды сошлись».
Из-за тяжелого недуга Карякин похудел до 47 килограммов, но благодаря специальному питанию он стал набирать вес. Супруга Сергея призналась, что им сейчас непросто и в финансовом плане.