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3 часа назад

Жена Сергея Карякина рассказала о его состоянии: «Лицо деформировалось»

WomanHit.ru

50-летний актер Сергей Карякин недавно признался, что страдает страшной болезнью — у него рак языка четвертой степени.

Жена Карякина рассказала о его состоянии: «Лицо деформировалось»
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Операцию проводить нельзя, и врачи не дают никаких прогнозов. Проблемы артиста начались после похода в стоматологию, где ему не подпилили кусок пломбы, который в итоге ранил язык. Карякин не обращал внимания на поражение до тех пор, пока не начались сильные боли.

Однако Сергей старался не унывать и даже продолжал работать.

«Когда доктора готовили его к лучевой терапии, сказали, мол, у вас ощущения будут, как будто кипяток выпили. Но, несмотря на всю эту боль, он очень стойко держался, находил в себе силы шутить, быть оптимистом, работать. Сейчас он чувствует себя ужасно, у него возобновились боли, сильно отекло лицо, которое из-за деформации он вынужден скрывать. Чувствует слабость, с трудом передвигается по квартире. Говорить не может»,

— рассказала жена актера в эфире передачи «Звезды сошлись».

Из-за тяжелого недуга Карякин похудел до 47 килограммов, но благодаря специальному питанию он стал набирать вес. Супруга Сергея призналась, что им сейчас непросто и в финансовом плане.

Актеры,Сергей Карякин,
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