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1 час назад

Скончалась итальянская актриса Катрин Спаак

Газета.Ru

Итальянская актриса Катрин Спаак, сыгравшая в фильме "Уикенд на берегу океана" с Жаном-Полем Бельмондо, умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает RAI News.

Скончалась итальянская актриса Катрин Спаак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2020 году у Спаак произошло кровоизлияние в мозг, после чего она находилась на реабилитации. Актриса скончалась в одной из клиник Рима 17 апреля.

Катрин Спаак родилась во Франции в бельгийской семье. Дебют артистки в итальянском кино состоялся, когда ей было всего 15 лет.

Успех пришел к ней после роли в проекте "Безумные желания".

Актриса была замужем четыре раза. С первым супругом Фабрицио Капуччи познакомилась на съемках фильма. От артиста Спаак родила дочь Сабрину. Позже Катрин была замужем за Джонни Дорелли, от которого у нее родился сын Габриэле. От двух последних браков у артистки не было детей.

Одной из последних работ Спаак стала роль в мини-сериале "Дзен" (2011). На итальянском телевидении актриса работала ведущей шоу "Форум", "Гарем", а также записывала каверы на различные композиции.

Актеры,Катрин Спаак,Джонни Дорелли,
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