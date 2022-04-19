Скончалась итальянская актриса Катрин Спаак

Итальянская актриса Катрин Спаак, сыгравшая в фильме "Уикенд на берегу океана" с Жаном-Полем Бельмондо, умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщает RAI News.

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В 2020 году у Спаак произошло кровоизлияние в мозг, после чего она находилась на реабилитации. Актриса скончалась в одной из клиник Рима 17 апреля.

Катрин Спаак родилась во Франции в бельгийской семье. Дебют артистки в итальянском кино состоялся, когда ей было всего 15 лет.

Успех пришел к ней после роли в проекте "Безумные желания".

Актриса была замужем четыре раза. С первым супругом Фабрицио Капуччи познакомилась на съемках фильма. От артиста Спаак родила дочь Сабрину. Позже Катрин была замужем за Джонни Дорелли, от которого у нее родился сын Габриэле. От двух последних браков у артистки не было детей.