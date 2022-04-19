Джулия Робертс назвала причину отказа от съемок в ромкомах

Актриса Джулия Робертс рассказала, почему последние 20 лет не снимается в романтических комедиях. Об этом сообщает Deadline.

По словам знаменитости, пока ей еще не встречался достойный сценарий, который бы ей понравился.

«Если бы я прочитала сценарий который, по моему мнению, был бы на уровне «Ноттинг-Хилла» или «Свадьбы лучшего друга», я бы это сделала», — объяснила Джулия Робертс.

Первая за много лет романтическая комедия, в которой согласилась сниматься звезда - фильм «Билет в рай». Она приняла участие в проекте только при условии, что в нем исполнит роль один из лучших актеров Голливуда.