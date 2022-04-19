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1 час назад

Джулия Робертс назвала причину отказа от съемок в романтических комедиях

Мира Маркина

Актриса Джулия Робертс рассказала, почему последние 20 лет не снимается в романтических комедиях. Об этом сообщает Deadline.

Джулия Робертс назвала причину отказа от съемок в ромкомах
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам знаменитости, пока ей еще не встречался достойный сценарий, который бы ей понравился.

«Если бы я прочитала сценарий который, по моему мнению, был бы на уровне «Ноттинг-Хилла» или «Свадьбы лучшего друга», я бы это сделала», — объяснила Джулия Робертс.

Первая за много лет романтическая комедия, в которой согласилась сниматься звезда - фильм «Билет в рай». Она приняла участие в проекте только при условии, что в нем исполнит роль один из лучших актеров Голливуда.

Картина выйдет в прокат в октябре 2022 года. Вместе с Джулией Робертс главную роль в фильме сыграл Джордж Клуни.

Ранее стало известно, что Топор из фильма "Сияние" выставили на продажу.

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