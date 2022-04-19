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1 час назад

«Чудовище Франкенштейна»: Микки Рурк рассказал о романах с русскими

Мира Маркина

Голливудский актер и боксер Микки Рурк рассказал о поездках в Россию и романах с местными девушками. Он дал интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

«Чудовище»: Микки Рурк рассказал о романах с русскими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Микки Рурк четыре раза был в России. По его словам, каждый раз его нужно было вытаскивать в США силой.

"Я живу в Лос-Анджелесе, но мне тут не нравится. Не уезжаю потому, что город меня дисциплинирует. У меня здесь нет друзей, мне не к кому пойти, нет ночного клуба, куда я хочу пойти, нет женщин, с которыми я хочу познакомиться. Здесь нет соблазнов. А если я поеду в Нью-Йорк, Москву или Лондон, я превращусь в чудовище Франкенштейна", — сказал актер.

Москва для него - самый "одурманивающий" город, и он очень любит русских женщин:

"Я встречал много очень красивых русских женщин, с которыми провел одну ночь и потом хотел встретиться еще, но если мне не нравятся их друзья или то, чем они занимаются, то я не буду продолжать общение".

Актер много раз замечали в компании российских моделей. Среди них - Елена Кулецкая, Евгения Володина, Саша Волкова и Анастасия Макаренко.

Ранее Джулия Робертс назвала причину отказа от съемок в ромкомах

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