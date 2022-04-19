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1 час назад

Сергей Баталов перед юбилеем закончил съемки в сериале "Одесса"

Газета.Ru

Заслуженный артист России Сергей Баталов в беседе с ТАСС рассказал, как отметит 65-летие. По словам артиста, к датам он относится спокойно. День рождения он собирается встретить в кругу семьи.

Баталов перед юбилеем закончил съемки в сериале "Одесса"
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

"Юбилей - это 25, 50, 75, 100 лет, а 65 - переходная цифра, обычный день рождения. Главное, чтобы было здоровье, работа и, главное, удача, и чтобы все хорошо складывалось у близких и родных", - поделился Баталов.

Перед юбилеем актер закончил сниматься в детективном сериале под рабочим названием "Одесса", главную роль в котором исполняет актер Антон Хабаров.

"У меня было 10 съемочных дней в Ярославле, сейчас группа заканчивает работу в Крыму", - сказал артист.

Кроме того, недавно состоялась премьера новой антрепризной постановки "Розыгрыш" драматурга и режиссера Вячеслава Гугиева. По ее сюжету, тренер Валерий Павлович незадолго до распада Советского Союза впадает в кому и просыпается в новом мире, от которого его оберегают. В постановке также задействованы Елена Сафонова, Валентина Мазунина, Кирилл Дыцевич, Юлия Такшина, Вячеслав Гугиев.

Сергей Баталов сыграл больше ста ролей, в частности, в фильмах "Облако-рай" (1990) и "Коля - Перекати поле" (2005) Николая Досталя, "Хочу в тюрьму" (1998) Аллы Суриковой, "Время первых" (2017) Дмитрия Киселева, "Старые шишки" (2021) Андрея Шавкеро и др. Ранее актриса Светлана Немоляева пообещала встретить 85-летие на сцене.

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