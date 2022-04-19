Баталов перед юбилеем закончил съемки в сериале "Одесса"

Заслуженный артист России Сергей Баталов в беседе с ТАСС рассказал, как отметит 65-летие. По словам артиста, к датам он относится спокойно. День рождения он собирается встретить в кругу семьи.

Фото: РИА «Новости» РИА «Новости»

"Юбилей - это 25, 50, 75, 100 лет, а 65 - переходная цифра, обычный день рождения. Главное, чтобы было здоровье, работа и, главное, удача, и чтобы все хорошо складывалось у близких и родных", - поделился Баталов.

Перед юбилеем актер закончил сниматься в детективном сериале под рабочим названием "Одесса", главную роль в котором исполняет актер Антон Хабаров.

"У меня было 10 съемочных дней в Ярославле, сейчас группа заканчивает работу в Крыму", - сказал артист.